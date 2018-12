Leonora Ejupi kommt aus Büren und lebt noch immer dort. Ihr Vater kommt gebürtig aus dem Kosovo. Zum Training fährt sie vier mal die Woche nach Herford. »Eineinhalb Stunden mit dem Zug. Das ist schon anstrengend« gesteht sie.

Über den FC Iserlohn und die Warendorfer SU ist Leonora Ejupi Anfang der Saison zum HSV gekommen. »Ich hatte ein Angebot bekommen und wollte einfach was Neues«, erklärt sie. Doch schon vor der Herforder Zeit hat sie die ersten Erfahrungen in der Nationalmannschaft des Kosovo gemacht. Und das ist auch dem ZDF-Sportstudio zu verdanken.

Dank Traumtor ins Sportstudio

Aber der Reihe nach: Bei den westfälischen Hallenmasters in Ibbenbüren schoss sie damals noch im Trikot der B-Juniorinnen des FC Iserlohn ein sehenswertes Tor – eine hüfthohe Flanke verwandelte sie im Sprung mit der Hacke ins Tor. Der Treffer brachte ihr bei einem Internetvoting das Ticket fürs Torwandschießen im ZDF-Sportstudio ein.

Dort traf sie auf die RB Leipzig-Profis Emil Forsberg und Marvin Compper (jetzt Celtic Glasgow). Während Forsberg keinen seiner Schüsse verwandelte, verwandelten Ejupi und Compper jeweils einem Schuss.

Doch das Video von ihrem Traumtor brachte ihr nicht nur die Aufmerksamkeit der ZDF-Zuschauer, sondern auch die der kosovarischen Nationalmannschaft ein. Schon während ihrer Zeit in der Westfalenauswahl sei sie außerdem gesichtet worden. Der U19-Trainer des Kosovo besuchte sie daraufhin beim Training bei der Warendorfer SU, für die sie zu diesem Zeitpunkt auflief. »Es war schon immer ein Traum, für mein Land zu spielen«, erinnert sie sich an ihre eigene Reaktion.

U19-Debüt gegen Deutschland

Und so nahm die Erfolgsgeschichte ihren Lauf: Ihr Debüt für die U19-Nationalmannschaft gab sie ausgerechnet gegen Deutschland bei der EM-Qualifikation in Duisburg. »Das ist ein sehr gutes Gefühl, so was schafft nicht jeder«, freut Ejupi sich über die Möglichkeit, in der Nationalmannschaft zu spielen.

Später wurde sie für die A-Nationalmannschaft berufen. Anfang des Jahres gab sie ihr Debüt während eines Turnieres in der Türkei und ist seitdem schon mehrfach für ihr Land aufgelaufen. Dabei erzielte sie zwei Tore – zuletzt gegen die Ukraine im November. »Eigentlich wollte ich vor dem Tor abspielen, doch der Ball ist irgendwie reingegangen«, beschreibt sie den Treffer bei der 1:4-Niederlage lachend.

Ihr erstes Tor: »Meine Mitspielerin hat den Pfosten getroffen. Ich hab den Ball danach reingemacht – ein Abstauber.« Anfang 2019 soll hoffentlich die nächste Länderspielreise für sie auf dem Plan stehen. Ihr Ziel: »Irgendwann möchte ich eine EM oder WM spielen!«

Dabei konnte sie bisher viel Erfahrung sammeln: »Mit der Nationalmannschaft zu trainieren ist komplett anders, als im Verein. Wir sind auch viel unterwegs und sehen viel von anderen Ländern«, berichtet sie. Bisher hat sie die Nationalmannschaft nach Mazedonien, Irland und in die Ukraine gebracht. »Es ist eine tolle Erfahrung, gegen andere Spielerinnen aus anderen Ländern zu spielen.«

Die Familie ist immer mit dabei

Dabei kann sie sich eigenen Angaben zufolge immer auf die Unterstützung ihrer Familie verlassen: »Meine Eltern sind bei den Spielen dabei – und das von Anfang an.«

Und auch die Unterstützung ihres Trainers Maximilian Grove ist ihr sicher. »Wir werden ihr keine Steine in den Weg legen – denn das ist eine einmalige Chance für Leonora«, sagt der HSV-Trainer. Seinem Schützling spricht er hohe Qualität zu: »Sie hat enorme Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins. Das wird im Fußball immer seltener.«

Trainer hatte Ejupi schon lange im Auge

Aufmerksam sei er auf sie bereits geworden, als er noch Trainer der Herforder U17 war und Leonora Ejupi bei Iserlohn spielte. Als er in diesem Sommer die Erste übernahm, hat es mit der Verpflichtung Ejupis geklappt.

Aktuell steht der HSV auf Platz elf der Tabelle – zwei Punkte vor einem Abstiegsplatz. »Wir wollen natürlich den Klassenerhalt schaffen«, sagt Leonora Ejupi, die bisher auch sechs Saisontore kommt. Ihre persönlichen Ziele? »Ich will noch höher spielen!« Und vielleicht klappt’s ja auch mit einem großem internationalem Turnier.