Schlammschlacht: Yannick Gruner (hier im Vorjahr) ist bisher in Topform. Der Herforder im Trikot des Hamburger Rennteams Stevens tritt am 29. Dezember wieder an. Foto: Hendrik Fahrenwald

Von Lars Krückemeyer

Herford (WB). Diesmal können die Organisatoren des RC Endspurt Herford den Jahreswechsel genießen und feiern. Denn das 59. Silvestercrossrennen rund um die Gesamtschule Friedenstal wird bereits am Samstag, 29. Dezember, ausgetragen. Mehr als 230 Meldungen liegen bereits vor.

Während der Querfeldeinsport in Deutschland nur noch eine Randsport ist, genießt das Rennen in Herford Kultstatus. Nach vielen Jahren am Eickumer Elisabethsee zog der Verein 2015 zur Gesamtschule nahe des Stadtzentrums um. »Hier haben wir deutlich weniger Aufwand, ein super Gelände und gute Infrastruktur«, berichtet Platz.

Bebauung wahrscheinlich

Ob und wie auch 2019 dort gefahren werden kann, ist fraglich. Denn eine zur Kreuz-Kirchengemeinde gehörende Rasenfläche wird wohl bebaut, befürchtet der Endspurt-Vorsitzende Dietmar Müller. Sein Wunsch für das möglicherweise letzte Mal: »Bloß nicht wieder so ein schlechtes Wetter wie im vergangenen Jahr!«

Zu den 232 Meldungen gehören auch 18 Endspurtler. »Sie sind auch alle bei der Deutschen Meisterschaft im Januar dabei«, sagt Müller. Das Rennen lockt auch deshalb wieder viele Querfeldeinfahrer nach Herford, weil es zum vorletzten Mal um Punkte für die Rennserie um den Deutschland-Cup geht.

Gruner in guter Form

Höhepunkt ist das Rennen der Männer-Elite mit bisher 40 Fahrern. Der Herforder Yannick Gruner (Stevens Team) ist Führender in der Deutschland-Cup-Wertung und will aufs Treppchen. Zu seinen Konkurrenten gehören unter anderem Paul Lindenau (Sieger von 2016 und 2017) sowie der ehemalige Straßenprofi und dreimalige Tour-de-France-Teilnehmer Paul Voß.

Chancen auf vordere Platzierungen der eigenen Fahrer rechnen sich Müller und Platz in den Nachwuchsklassen aus. Das gilt für Hoffnungsträger Linus Jonas in seinem ersten Jahr bei den U15-Schülern, Timo Gruszczynski und Ben Hagedorn in der U17-Klasse sowie Max Philipp Bökenkröger bei den Junioren U19.

