Von Sven-Olaf Mayer

Beim HEV hatte sich durch die Rückkehr von Philipp Brinkmann und Kris Gehring die Personalsituation in der Verteidigung entspannt. Ratingen hatte sich viel vorgenommen und wollte unbedingt gewinnen.

1:2 nach 20 Minuten

So traf der Gastgeber zunächst auf eine gut organisierte Abwehr, aus der die Gäste gefährliche Konter fuhren. Die 1:0-Führung der Gäste in der 9. Minute durch Dennis Fischbuch war daher nicht unverdient. In Überzahl glich Nils Bohle zwei Minuten später zum 1:1 aus, bevor Ratingen durch Tobias Brazda das 2:1 erzielte (17.).

Auch das zweite Drittel verlief zunächst nicht nach Wunsch der Herforder. Der HEV erhöhte zwar den Druck auf Torwart Christoph Oster, nutzte jedoch die Chancen nicht. Ein Konter sorgte in der 32. Minute für das 1:3 durch Dominik Scharfenort. Der Anschlusstreffer von Ben Skinner in der 37. Minute kam genau zur richtigen Zeit. Der HEV setzte sofort nach und zog noch vor der Pausensirene durch einen Doppelschlag von Skinner und Gleb Berezovskij vorbei – 4:2.

Wende in Unterzahl

Fabian Staudt erhöhte per Abstauber in Überzahl in der 43. Minute auf 5:3. Zwei Minuten später sorgten die Gastgeber für die Entscheidung. Als Kevin Rempel eine Zwei-Minuten-Strafe absaß, konterte der HEV die Aliens zweimal aus. Zunächst war Killian Hutt nicht mehr aufzuhalten und erhöhte auf 6:3. Nur wenige Sekunden später passte Skinner mustergültig auf Bohle und es hieß 7:3. Das 8:3 durch Philipp Brinkmann in der 53. Minute war der Schlusspunkt.