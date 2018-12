Movationsprobleme haben in diesen Spielen beide Teams nicht, traditionell liefern sie sich hochklassige, enge und umkämpfte Spiele. Zuletzt vor zwei Wochen, als die Eisbären in Herford 7:6 gewannen. Das erste Spiel in Hamm verlor der HEV 1:5. Der erste Erfolg gegen die Eisbären in dieser Saison steht also noch aus.

188 Tore in 23 Spielen

Mit den zuletzt zurückgekehrten Spielern hat HEV-Trainer Jeff Job einen deutlichen größeren Kader zur Verfügung, kann vor allem in der Verteidigung die Last wieder auf mehr Schultern verteilen. Das wird auch notwendig sein, denn Hamm stellt mit 188 Toren in 23 Spielen den mit Abstand besten Angriff der Liga.

Dem HEV reicht heute Abend schon ein Punktgewinn, um in der Tabelle an den Neuwieder Bären vorbeizuziehen und als Zweiter ins neue Jahr zu gehen. Hauptschiedsrichter Markus Jordan eröffnet das Spiel um 20.30 Uhr.

Kartenvorverkauf

Der HEV empfiehlt den Fans den Vorverkauf. Karten gibt es bei Esso Station Stemmer, Enger Straße 180; Area 51, Bismarckstraße 12; und Restaurant »Tante Emma«, Wenkenstraße 21, Bad Salzuflen