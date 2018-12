Von Lars Fege

Herford (WB). Da war mehr drin: Der Herforder EV hat in der Eishockey-Regionalliga gegen den Tabellenführer Hammer Eisbären eine 3:0-Führung verspielt und mit 3:5 (3:1, 0:3, 0:1) verloren. Damit gehen die ICE Dragons als Dritter ins neue Jahr. 1023 Zuschauer sahen das Spitzenspiel.

Direkt nach der Schlusssirene stürmte HEV-Trainer Jeff Job wütend in die Kabine und bestellte seine Mannschaft zum Rapport. »Ich bin stinksauer. Wenn man Hamm schlagen will, darf man nicht so agieren wie wir.«

3:0 nach elf Minuten

In der ersten Viertelstunde dominierte der HEV und Kilian Hutt erzielte nach sechs Minuten das 1:0 nach Pass von Gleb Berezovskij. Nur zwei Minuten später erhöhte Fabian Staudt nach Zuspiel von Jan-Niklas Linnenbrügger aus kurzer Distanz zum 2:0. Der Herforder Express war nicht zu stoppen: Wurde Nils Bohles Treffer nicht anerkannt, besorgte erneut Staudt, der in Überzahl einen Schlagschluss von Florian Kiel abfälschte, das verdiente 3:0.

Hamms Trainer Ralf Hoja hatte genug gesehen, nahm sofort eine Auszeit und weckte seine Mannschaft. Die Eisbären waren nun gleichwertig und kamen durch einen Schlagschuss von Martin Köchling in Überzahl zum 1:3.

HEV bietet großen Kampf

Im zweiten Abschnitt zeigte der Tabellenführer seine Klasse, es entwickelte sich ein Spiel auf das Herforder Tor. In der 25. Minute war der 2:3-Anschluss hergestellt, als HEV-Goalie Kieren Vogel beim Schlagschuss von Michal Spacek schlecht aussah. Nur drei Minuten später war Vogel gegen Robin Loecke machtlos – 3:3.

In der 35. Minute hatte Hamm das Spiel dann endgültig gedreht: Kevin Thau spielte den Puck hinter dem Tor stehend dem erneut unglücklich aussehenden Vogel an die Schoner, von denen er zum 3:4 ins Netz rollte.

Die Ice Dragons erholten sich in der zweiten Pause und lieferten Hamm im letzten Abschnitt einen großen Kampf. Trotz guter Chancen in den letzten zehn Minuten gelang der Ausgleich nicht mehr – auch nicht, als der HEV die letzten vier Minuten fast ausschließlich in Überzahl agierte.

Schuss ins leere Tor

Job setzte eineinhalb Minuten vor dem Ende alles auf eine Karte, opferte Vogel für einen sechsten Feldspieler und stellte so eine Zwei-Mann-Überzahl auf dem Eis her. Doch Verteidiger Aaron Reckers verlor die Scheibe an der blauen Linie und Kevin Orendorz bedankte sich mit einem Alleingang auf das verlassene Tor und traf zum 3:5.