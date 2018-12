Von Lars Krückemeyer

Herford (WB). Das dürfte Auftrieb für die bevorstehenden Herausforderungen geben: Der Herforder Yannick Gruner hat beim 59. Silvester-Crossrennen des RC Endspurt in der Eliteklasse den zweiten Platz hinter Manuel Müller (Whyl) belegt.

Gruner fuhr von Beginn an auf der matschigen Strecke vorne mit. Nur am Dritten der Deutschen Meisterschaft kam er nicht vorbei, Manuel Müller siegte mit satten 55 Sekunden Vorsprung. »Mir ist zur Hälfte des Rennens ein kleiner Fehler im Wald unterlaufen. Danach war der Rückstand zu groß«, sagte der 24-Jährige.

59. Herforder Silvester-Crossrennen

Foto: Lars Krückemeyer

Nach einem verpatzten Heimrennen 2017 dürfte Gruner mit dem zweiten Platz voller Motivation zur Deutschen Meisterschaft am zweiten Januar-Wochenende nach Kleinmachnow fahren. Auch dort hat er noch eine Rechnung zu begleichen, denn 2017 war bei den Titelkämpfen in Bensheim nach einem Defekt nicht mehr als der siebte Platz drin. »Diesmal will ich eine Medaille holen«, lautet Gruners Ziel. Über einen Start bei der Weltmeisterschaft Anfang Februar im dänischen Bogense wird nach der DM entschieden.

Henry Miller hatte an seinem 18. Geburtstag Pech: Im Wald kollidierte der Endspurtler mit einem anderen Fahrer. »Wir mussten dann erstmal die Räder wieder auseinanderziehen. Auf der Steigung zu Beginn der letzten Runde bin dann leider eingebrochen«, sagte Miller, der seine erste Saison in der U23-Klasse fährt.

Beachtliche Leistungen zeigten im Eliterennen die Fahrer auf den Plätzen drei und vier. Der erst 18-jährige Pascal Tömkes vom RSC Neustadt belegte überraschend den Bronzerang vor dem bereits 44-jährigen Wolfram Kurschat vom MBC Bochum. Der Mountainbike-Spezialist startete einst bei Europa- und Weltmeisterschaften sowie 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking.

Auf dem besten Weg zum Crossprofi befindet sich Tom Lindner. Der erst 17-jährige Zwickauer ist Deutscher Meister in der Klasse U19 und wiederholte in Herford seinen Vorjahressieg mit 1:14 Minuten Vorsprung. »Ich bin Freitag schon ein Rennen gefahren und starte Sonntag auch in Vechta. Am Schluss habe ich daher etwas Tempo herausgenommen.«

Für seinen Profitraum lebt und trainiert er in der Sportoberschule Chemnitz, in dieser Saison fuhr Lindner bei den Weltcups in Belgien und Tschechien auf Rang drei. »Jetzt geht’s erstmal zur Deutschen Meisterschaft, anschließend ins Trainingslager auf Mallorca und dann zur WM«, erklärt er seine Pläne.

Für Titelverteidiger Max Lindenau war im Eliterennen früh Schluss. Nach einem Sturz musste der Hamburger das Rennen in der 2. Runde aufgeben. Sein Bruder Paul kam als 13. ins Ziel. Auch Endspurt-Fahrer Thomas Gruner erwischte es in der Mastersklasse, er stürzte auf die Schulter. Auf Seriensieger Maarten Nijland (Niederlande) warteten die vielen Zuschauer am Samstag vergeblich.

Aus den erhofften Treppchenplätzen der Herforder Nachwuchsfahrer wurde indes nichts. Die beste Platzierung gelang Timo Gruszczynski als Sechster in der U17. Ben Hagedorn wurde Siebter.