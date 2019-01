Der Herforder EV ist in der Regionalliga nach mäßigem Start in Fahrt gekommen. Vorsitzender Uwe Johann aber fordert dringend Verbesserungen in der Infrastruktur der Eishalle. Nils Bohle (Mitte, hier im Spiel gegen Neuwied) und die Ice Dragons treffen am 4. Januar auf die Dinslakener Kobras. Foto: Jens Göbel

Von Lars Fege

Herford (WB). Der Herforder Eishockey-Verein steht trotz der jüngsten Erfolge am Scheideweg. Uwe Johann, Vorsitzender des amtierenden Regionalliga-Meisters, mahnt Verbesserungen in der Infrastruktur an. Denn der Traum von einer neuen Eishalle scheint in weiter Ferne zu liegen.

1023 Fans zählte der HEV beim letzten Spiel des Jahres gegen Tabellenführer Hammer Eisbären (3:5). Die Ice Dragons ziehen mit Abstand die meisten Zuschauer in der Stadt Herford und sind das sportliche Aushängeschild. Uwe Johann fragt sich indes, wie lange das so bleibt. »Wir müssen uns dringend in der Infrastruktur verbessern. Die Konkurrenz zieht uns finanziell immer mehr davon«, sagt der Vorsitzende.

Keine Sitzplätze in der Halle

Ein Beispiel: Als einziger Verein in der Regionalliga West können die Herforder ihren Fans keine Sitzplätze anbieten. »Wir verlieren unsere älteren Zuschauer. Die kommen ja schon zu mir und sagen, dass sie nicht mehr so lange stehen können. Unsere Gesellschaft wird älter, da ist die Demografie nicht unser Freund.«

Zudem klagt Johann über die fehlenden Vermarktungsmöglichkeiten wie zum Beispiel Werbung in der städtischen Eishalle: »Wenn sich das nicht schnellstens bessert, ist das alles irgendwann finanziell nicht mehr zu stemmen.«

Jobs Zukunft offen

Auch die Besetzung des Cheftrainerposten hängt laut Johann unmittelbar mit der Infrastruktur zusammen. Der Drei-Jahres-Vertrag mit Jeff Job läuft am Saisonende aus. »Wir führen im Moment Gespräche und wollen gerne verlängern. Doch auch unser Trainer möchte die Bedingungen natürlich verbessert sehen.«

Die Bilanz des ersten hauptamtlichen Trainers der Vereinsgeschichte kann sich sehen lassen: Im ersten Jahr erreichte seine Mannschaft das Play-Off-Halbfinale, in der vergangenen Saison wurde der HEV Meister. Zudem ist er für alle anderen HEV-Teams verantwortlich, die Basis für die Zukunft ist längst vorhanden. Job: »Mein Herz hängt an der Stadt und am Verein, unterschrieben ist jedoch noch nichts.«

Weiter in der Regionalliga

Die Frage, in welcher Liga der Herforder EV in der Saison 2019/20 spielt, stellt sich unabhängig vom Ausgang der Play-Offs nicht. »Wir spielen weiter in der Regionalliga«, stellt der HEV-Vorsitzende klar. Die Aufnahme in die belgisch-niederländische Eishockey-Liga – dieses Gerücht hatte die EG Diez-Limburg im Internet verbreitet – ist keine Alternative. Johann augenzwinkernd: »Eine klassische Ente. Ich habe nur mit einem Funktionär aus den Niederlanden gesprochen und das war der Busfahrer aus Heerenveen, als sie bei uns zum Testspiel waren«

Johann fordert stattdessen eine Strukturreform und glaubt, dass es beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) bald ein Umdenken geben wird »Es kann ja nicht sein, dass aus allen fünf Regionalligen der Meister nie aufsteigen will. Da muss etwas getan werden. Zudem bluten die Regionalligen langsam aus.« Jeff Job ergänzt: „Wir können Oberliga hier so nicht abbilden. Manche Vereine bringen bis zu 600 Zuschauer mit. Wo sollten die hin? Wir haben ja nicht mal richtige Kabinen.«