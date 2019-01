Herford (WB/lak/soma). Der 4:2-Erfolg des Eishockey-Regionalligisten Herforder EV gegen die Dinslakener Kobras geriet am Freitagabend zur Nebensache. Gästespieler Philipp Heffler (22) verletzte sich schwer, wurde ins Herforder Klinikum gebracht und schwebte nach Angaben der Dinslakener sogar kurzzeitig in Lebensgefahr. Es gehe ihm inzwischen den Umständen entsprechend gut, teilte der Verein am Samstagnachmittag mit.