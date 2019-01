Herford (WB). Sieben Heimspiele in Folge hatten die BBG Herford in der Basketball-Regionalliga zuletzt gewonnen. Diese Serie fand am Samstagabend ein Ende. Die Mannschaft von Trainer Chris Dictapanidis unterlag der BG Hagen im Verfolgerduell mit 80:91 (23:27, 22:25, 15:13, 20:26).