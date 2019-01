Von Lars Fege

Zwei Tage vor dem richtungsweisenden Spiel in Neuwied am Sonntag wollte sich der HEV seiner Pflichtaufgabe gegen die Soester EG offenbar im Schongang entledigen, verbrannte sich beim Spiel mit dem Feuer aber fast. Platz zwei, der im möglichen Play-Off-Halbfinale ein Heimspiel mehr sichert und somit sportlich wie wirtschaftlich von Bedeutung ist, wurde leichtfertig gefährdet.

Alles lief zunächst nach Plan, als Kilian Hutt in der 5. Minute nach einem Alleingang in Überzahl die 1:0-Führung erzielte. Obwohl die Gastgeber in der Folgezeit reihenweise gute Möglichkeiten hatten, blieb es beim knappen Vorsprung. Grund dafür waren des Öfteren ungenaue Torabschlüsse, die sichere Beute von Torwart Marc Fleischer waren oder zu ungenaues Kombinationsspiel gepaart mit zu eigensinniger Spielweise.

Trainer Jeff Job sieht genügend heraus gespielte Torchancen

»Wir haben uns genügend Torchancen herausgespielt, nur nicht getroffen«, sagte HEV-Trainer Jeff Job. Nach einer Viertelstunde nutzten die Gäste die aufkommende Lethargie auf und neben dem Eis zum 1:1-Ausgleich, als Martin Benes eine feine Kombination erfolgreich abschloss. Vier Minuten später erzielte Felix Berger gar das 1:2 – die Soester jubelten verhalten, denn zu überzeugen wussten auch die Boerdeindianer nicht.

Nach dem ersten Wechsel bestimmten die Ice Dragons weiter die Partie und kamen durch Gleb Berezovskij zum 2:2-Ausgleich (24.). Die Wende? Nein! Nur zwei Minuten später wurde Igor Furda von der Herforder Defensive gänzlich aus den Augen verloren und brachte die Gäste erneut in Führung – das 2:3. Aber auch der HEV hatte eine Antwort parat: Verteidiger Kris Gehring nahm nach Anspiel von Berezovskij von der blauen Linie Maß und erzielte den 3:3-Ausgleich per fulminantem Schlagschuss (32.). Eine Sekunde vor Ende des zweiten Drittels der nächste Rückschlag für den HEV – Kevin Peschke traf in Unterzahl zum 3:4 und somit zur dritter Führung für die Soester.

Mehr als 500 Zuschauer fordern »Aufwachen«

Die 507 Zuschauer verabschiedeten ihre Mannschaft mit »Aufwachen«-Spechchören in die Kabinen. Der HEV erhörte das Publikum und ging im letzten Abschnitt zielstrebiger zu Werke. Zunächst scheiterte Tommy Kuntu-Blanksson noch am Pfosten (42.), ehe Leon Nasebandt innerhalb von 19 Sekunden die Partie mit einem Doppelpack zum 5:4 drehen konnte (47., 48.). Nasebandt konnte sich bei beiden Treffern auf die Vorlagen von Jan-Niklas Linnenbrügger und Kapitän Fabian Staudt verlassen. Für die Entscheidung sorgte Gleb Berezovskij, der nach Zuspiel von Ben Skinner zum 6:4 (55.) traf und auch den 7:4-Endstand (58.) herstellte. Der bei weitaus besseren Leistungen sonst immer sehr kritische Trainer Jeff Job verteilte dieses Mal Zuckerbrot statt Peitsche und bemühte in seiner Spielanalyse einfache Sportlerweisheiten: »Ich bin zufrieden mit den drei Punkten. Wir müssen vorne nur mehr Tore schießen und hinten weniger kassieren.« Eishockey kann so einfach sein.

Tore: 1:0 Hutt (5.), 1:1 Benes (15.), 1:2 Berger (18.), 2:2 Berezovskij (24.), 2:3 Furda (26.), 3:3 Gehring (32.), 3:4 Peschke (40.), 4:4 Nasebandt (47.), 5:4 Nasebandt (48.), 6:4 Berezovskij (55.), 7:4 Berezovskij (58.).

Matyas Kovács – Multinationale Verstärkung für die Ice Dragons

Schüler Bundesliga, DNL 2 und DNL in Krefeld. DNL und Regionalliga in Hamburg. Alles als Kontingentspieler. Dazwischen eine Nachwuchs-Olympia-Teilnahme für die U17-Nationalmannschaft Rumäniens und zwei WM-Teilnahmen mit der rumänischen U18, wovon er eine sogar als Topscorer abschloss. Herfords neuer Stürmer hat trotz seiner erst 21 Jahre schon einiges erlebt und dabei zumindest so sehr auf sich aufmerksam gemacht, dass er im kanadischen Juniorenhockey gedrafted wurde. Geboren wurde Matyas Kovács am 18. Februar 1997 in Miercurea Ciuc in Siebenbürgen, einem Ort der so oft zwischen dem rumänischen und ungarischen Hoheitsgebiet hin- und herwechselte, dass die doppelte Staatsbürgerschaft ungarisch-rumänisch für die Söhne und Töchter der Stadt zum guten Ton gehört.

Mit 15 Jahren nach Deutschland gekommen

Dort begann er auch mit dem Eishockeyspielen, kam dann mit 15 Jahren nach Deutschland und schloss sich dem Krefelder EV an. 56 Punkte in 33 Spielen in der Schülerbundesliga sorgten dafür, dass der Linksschütze in die DNL „befördert“ wurde. 2015 wechselte er dann nach Hamburg zu den Young Freezers, für die er ebenfalls in der DNL auflief. Im darauffolgenden Jahr, bekam er seine ersten Einsätze im Seniorenbereich. In der Regionalliga Nord sammelte er 15 Tore und 14 Vorlagen in 21 Spielen, womit er die Verantwortlichen in Hamburg überzeugte, ihn auch für die Saison 2017/18 unter Vertrag zu nehmen. In der aktuellen Saison jedoch hat Matyas bisher nicht gespielt. Er konzentrierte sich vor allem aber darauf, die Einbürgerung unter Dach und Fach zu bringen. Mittlerweile ist er stolzer Inhaber eines deutschen Passes und bereit, gemeinsam mit den Ice Dragons die Play-Offs zu rocken