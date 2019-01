In Topform: Gleb Berezovskij (Mitte) hat sich mit dem Herforder EV auf Platz zwei der Regionalliga vorgearbeitet. Foto: Jens Göbel

Herford (WB). Das kommende Wochenende hat es für den Herforder EV im Endspurt der Vorrunde noch einmal in sich. Im Kampf um Platz zwei stehen den Ice Dragons heute, 25. Januar, gegen die EG Diez-Limburg und zwei Tage später bei den Hammer Eisbären gleich zwei Spitzenspiele bevor.

Die Bilanz gegen den Tabellenvierten Diez-Limburg (20.30 Uhr) spricht klar für den Herforder EV. Alle drei Vorrundenspiele wurden gewonnen. Seit dem letzten Aufeinandertreffen, dass die Ice Dragons mit 3:1 in Diez gewannen, sind die Rockets allerdings vor allem offensiv immer besser in Schwung gekommen. Ein Faktor dafür sind die beiden neu besetzten Ausländerpositionen. Vor allem der US-Amerikaner Jeff Smith erwies sich als echte Verstärkung.

Noch kein Sieg gegen Hamm

Am Sonntag reisen die Ice Dragons zum letzten von vier Vorrundenduellen bei den Hammer Eisbären (Beginn 18.30 Uhr). Dort wiederum wollen sie versuchen, eine Serie zu brechen. Schließlich sind die Eisbären das einzige Team der Liga, gegen das die Ice Dragons in dieser Saison noch nicht gewinnen konnten. Die bisherigen drei Vergleiche, alle auf hohen Niveau, gingen an Hamm (1:5, 6:7, 3:5).