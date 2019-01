In einer umkämpften Partie dauerte es allerdings bis zur 59. Minute, ehe die Entscheidung zum 5:3 durch ein Tor von Gleb Berezovskij fiel. Für Trainer Jeff Job ein am Ende etwas glücklicher Sieg: »Hamm hat trotz der Ausfälle ein starkes Spiel geliefert, sehr aggressiv verteidigt und uns vor viele Probleme gestellt. Am Ende hatten wir mit den letzten beiden Toren etwas mehr Glück.«

Führung in Überzahl

In Überzahl gingen die Gäste in der 12. Minute in Führung, Jan-Niklas Linnenbrügger hatte bei einem Abpraller am schnellsten geschaltet. Vier Minuten später allerdings fing sich der HEV erneut in Überzahl den Ausgleich. Das zweite Drittel begann perfekt für den HEV: Philipp Brinkmann passte in Überzahl perfekt auf Killian Hutt, der frei vor May das 2:1 erzielte. Pech für den HEV-Goalie Kieren Vogel, dass Hamm nach einem abgewehrten Schuss zum 2:2 (29.) abstaubte.

Im letzten Drittel suchten beide Teams die Entscheidung. Und wieder erwischten die Ice Dragons den besseren Start. Gleb Berezovskij verwandelte einen Abpraller zum 3:2 in der 46. Minute. Wie schon im ersten Drittel hätte der HEV die Führung ausbauen können, kassierte stattdessen aber erneut den Ausgleich. In der 53. Minute erzielte Hamm nach einem Konter in Unterzahl mit einem Penalty das 3:3.

Kovacs trifft zum 4:3

Das Spitzenspiel war völlig offen. Nun war wieder der HEV am Drücker, doch Kiel, Skinner und Hutt scheiterten am Torwart. Erst in der 56. Minute fiel die Vorentscheidung: Tommy Kuntu-Blankson hatte sich die Scheibe im Hammer Drittel erkämpft und auf Matyas Kovacs abgespielt und der Zugang traf auch in seinem zweiten Spiel für den HEV zum 4:3.

Die Gastgeber gingen nun volles Risiko, doch der Herforder EV verteidigte geschickt. Und als die Eisbären gerade Torwart May zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis genommen hatten, erkämpfte sich Berezovskij im eigenen Drittel die Scheibe und traf ins leere Tor. Der Hamm-Fluch war endgültig besiegt, keine unwichtige Nachricht, sollte der HEV in den Playoffs wieder auf die Eisbären treffen.