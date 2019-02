Herford (WB). Zwei Spiele zum Abschluss der Vorrunde hat der Herforder EV in der Eishockey-Regionalliga noch vor sich. Sechs Punkte sind noch zu vergeben. Zwei benötigt er, um Platz zwei zu verteidigen. Gegner sind am Freitag, 8. Januar, in Herford der Tabellenletzte Frankfurt und am Sonntag, 10. Januar, auswärts der Tabellenachte Neusser EV.