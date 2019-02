Von Lars Krückemeyer

Denn in jener 90. Minute, als alle nur noch auf den Schlusspfiff dieser einseitigen Partie wartete, wurde Mannschaftsführerin Lena Schulte am Lütgendortmunder Strafraum unnötig hart gefoult und blieb liegen. Mitspielerinnen und Offizielle mussten die zweifache Torschützin mit einer Verletzung am rechten Fuß in die Kabine tragen.

Nach Melina Finke, die sich im Testspiel beim SC Enger eine Bänderverletzung zugezogen hat und an Krücken geht, fällt damit kurz vor dem Rückrundstart in der Regionalliga wohl eine weitere Leistungsträgerin aus. Am Sonntag in Aachen wäre sie allerdings ohnehin gelb-gesperrt gewesen.

Pflicht erfüllt

Und als wäre das nicht schon genug der schlechten Nachrichten, gewann Alemannia Aachen, Herfords Konkurrent im Abstiegskampf, auch noch das Nachholspiel beim Tabellenzweiten Borussia Bocholt mit 2:0. Klar, dass großer Jubel nach der Pflichterfüllung im Pokal gegen die zwei Klassen tiefere SG Lütgendortmund nicht ausbrach. »Der Gegner hat nichts für das Spiel getan. Das war nicht immer ganz einfach«, sagte Trainer Maximilian Grove.

Gegner und Termin für das Halbfinale stehen noch nicht fest. Außer dem HSV haben der SV Höntrup, die Sportfreunde Siegen (beide Westfalenliga) und die Spvg. Berghofen (Regionalliga) die Runde der letzten Vier erreicht.

1:0 in der 16. Minute

Der Halbfinaleinzug des Herforder SV war gestern gegen einen harmlosen Gegner eine Selbstverständlichkeit. In der 16. Minute nutzte Kristina Lazic einen verunglückten Klärungsversuch zur Führung. Acht Minuten später erhöhte Virginia Böhne mit einem Weitschuss auf 2:0.

Lütgendortmund brachte in 90 Minuten keinen gefährlichen Schuss auf das von Joyce Lee Braun gehütete Tor. Lazic zum 3:0 und Schulte mit einem 20 Meter-Schuss zum 4:0 machten kurz nach dem Wechsel alles klar. Böhne nach einem Eckball von Sina Krüger und Schulte erhöhten.