Vorwärts soll’s bei Daniel Keller gehen: Der Trainer des SC Herford fordert einen guten Wiedereinstieg in die Saison, um in der Fußball-Westfalenliga oben dran zu bleiben. Foto: Wittenborn

Herford (WB). Zweimal 1:3 und 2:3 lauten die Ergebnisse der letzten drei Vorbereitungsspiele des SC Herford. Allesamt gegen eine Klasse tiefer spielende Gegner. Dennoch bleibt Trainer Daniel Keller drei Tage vor dem Wiedereinstieg in die Fußball-Westfalenliga gelassen. Im Interview mit WB-Redakteur Klaus Münstermann spricht er über das, was in dieser Saison möglich ist.

Herr Keller, die jüngsten drei Vorbereitungsspiele gingen alle verloren. Dabei handelte es sich mit Preußen Espelkamp, VfB Fichte und TuS Tengern ausnahmslos um Landesligisten, die eine Klasse tiefer als ihre Mannschaft spielen. Keine guten Vorzeichen für Sonntag, oder?

Daniel Keller: »Natürlich hätte ich die Spiele auch gerne gewonnen, aber wir haben viel rotiert und ein bisschen was ausprobiert. Wir haben die Niederlagen aufgearbeitet und lassen uns davon absolut nicht verunsichern. Am Sonntag in Beckum gilt es, das Potenzial abzurufen.

Robin Bürmann hat den SCH im Winter verlassen. Torhüter Nino vom Hofe seinen Abschied Richtung Espelkamp für den Sommer angekündigt. Sorgt das für Unruhe?

Keller: »Nein, überhaupt nicht. Für Robin haben wir als Eins-zu-Eins-Ersatz Julian Stühmeier verpflichtet. Und Nino hat seinen Abgang sauber kommuniziert. Wir sind absolut im Reinen. Die Serie wollen wir mit ihm vernünftig zu Ende spielen und unsere sportlichen Ziele nicht gefährden.«

Sie liegen mit 30 Zählern auf dem dritten Rang, punktgleich mit dem Zweiten Neuenkirchen. Der Abstand zum Spitzenreiter Preußen Münster II beträgt für beide vier Punkte. Wo geht es für den SC Herford in den letzten 12 Spielen hin?

Keller: »Für uns kann noch in beide Richtungen viel gehen – nach oben, aber auch nach unten. Der Vorsprung auf Rang acht beträgt auch nur sieben Zähler. Ein guter Start ist notwendig. Wir müssen erst nach Beckum, dann kommt das Schusslicht Mesum und anschließend werden wir in Neuenkirchen erwartet. Nach diesen drei Partien kann man mehr sagen. Wir wollen so viel wie möglich erreichen. Dafür sind wir ambitionierte Sportler und investieren sehr viel Zeit. In dieser Vorbereitung haben wir eine zusätzliche vierte Trainingseinheit pro Woche eingelegt.

Bei ihrer Mannschaft fällt auf, dass die Heim- und Auswärtsbilanz fast identisch sind. Mit vier Siegen und drei Unentschieden sowie einer Niederlage sind in acht Spielen jeweils 15 Punkte herausgesprungen. Wie erklären sie sich das?

Keller: »Von den Begriffen Heim- und Auswärtsstärke halte ich nicht viel. Natürlich fühlen wir uns auf unserem Kunstrasen wohl, aber das darf kein maßgeblicher Faktor sein. Ich bin auch gegen die international angewendete Regel, dass auswärts erzielte Tore doppelt zählen. Dafür gibt es überhaupt keinen Grund.«

Nach zuvor sieben Spielen ohne Niederlage setzte es zum Jahresausklang 2018 zuhause ein 1:3 gegen Spexard. Wie lange hat Sie das beschäftigt?

Keller: »Zwei Tage habe ich mich geärgert, dass wir einen positiven Abschluss verpasst haben. Aber wir sind mit 30 Punkten oben dabei, weil wir viele Dinge in die richtige Richtung entwickeln. Das betrifft personelle Entscheidungen und taktisches Verhalten.

Was meinen Sie konkret?

Keller: »Wir haben spannende Jungs für unseren Kader geholt. Wenn ich an Moritz Ilg und Dimitrios Nemtsis etwa denke. Das sind junge Spieler, die sich entwickeln wollen und hungrig sind, etwas zu erreichen. Igor Safonov zähle ich auch dazu. Selbst ein Marcel Todte, der schon viele Tore geschossen hat, möchte noch etwas erreichen. Im taktischen Bereich haben wir der Mannschaft ein Konzept an die Hand gegeben, dass in den ersten Spielen darauf ausgerichtet war, erst einmal den Laden hinten dicht zu halten. Das hat sich ausgezahlt.

Wird von den drei Verletzten Leon Rinke, Jannis Wehmeier und Patrick Ruske jemand am Sonntag zurückkehren?

Keller: »Leon Rinke hat jetzt die gesamte Vorbereitung mitgemacht und ist einsatzbereit. Jannis Wehmeier wird in absehbarer Zeit nach seinem ausgeheilten Wadenbeinbruch wieder ins Training einsteigen. Bei Patrick Ruske gehe ich davon aus, dass er nach seinem im September erlittenen Kreuzbandriss in dieser Saison kein Spiel mehr machen wird.«

Man hört wenig vom SC Herford in Sachen Vertragsverlängerungen oder Neuverpflichtungen für die kommende Spielzeit. Wie sieht es mit ihrem Vertrag aus?

Keller: »Grundsätzlich möchten beide Seiten weiter zusammen arbeiten. Ich gehe davon aus, dass wir das in Kürze fixieren und der Verein dann auch bekannt geben wird.«