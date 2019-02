Von Lars Krückemeyer

Dieser Erfolg war alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Denn 2017 stoppte ein Bänderriss im linken Sprunggelenk die Laufbahn des ehrgeizigen Mädchens. »Es ist beim Fußballspielen passiert«, berichtet Katharina Terholsen. Die Verletzung an sich war nicht das Problem. Vielmehr ackerte die Schülerin des Friedrichs-Gymnasiums fleißig für ein schnelles Comeback, allerdings etwas zu viel, so dass sie eine Zwangspause einlegen musste. »Das war eine schwierige Zeit für mich, viele Freunde haben mich gebremst und wieder aufgerichtet. So wollte ich doch nicht aufhören«, sagt Katharina Terholsen.

Vielseitig interessiert

Trainer Michael Vahldiek und dessen Tochter Benja waren es in erster Linie, die die 16-Jährige unterstützten. Längst wird ihr Alltag wieder von Sport und Hobbys bestimmt. Katharina Terholsen trainiert im SC und im PSV Herford, spielt Gitarre in einem Ensemble, besucht eine Tanzschule, macht derzeit schon den Führerschein, ist an Technik interessiert (»Ich habe schon mal ein Radio gebaut«) und engagiert sich auch als Schwimmtrainerin. Basketball, Radfahren und Triathlon sind die weiteren sportlichen Interessen der Katharina Terholsen. Und so ganz nebenbei strebt die Zehntklässlerin langsam aber sicher dem Abitur entgegen.

Der Name Terholsen hat beim SC Herford Tradition. Mutter Christine war selbst eine erfolgreiche Schwimmerin und ist heute als Trainerin engagiert. Vater Heinz übernimmt die Aufgabe des Hallensprechers, Bruder Henrik (23/inzwischen beim SC Steinhagen-Amshausen) ist einer der besten Schwimmer der Altersklasse 20, Bruder Christian (25) ist als Schiedsrichter tätig und Schwester Theresa (13) macht auch schon von sich reden.

Locker angehen lassen

Wenn Katharina über ihre Lieblingsdisziplin spricht, dann kürzt sie die gerne als »Schmett« ab. Und über die 200 Meter »Schmett« gelang ihr im Juni des vergangenen Jahres in 2:41,23 Minuten der dritte Platz bei der NRW-Jahrgangsmeisterschaft in Wuppertal. Über 100 Meter reichte es in 1:12,31 zum sechsten Platz. »Schmetterling ist viel anstrengender als Brust oder Rücken. Ich gehe es immer locker an und ziehe dann die letzten 100 Meter voll durch«, verrät sie ihre Taktik. Wobei auf der 25 Meter-Kurzbahn aufgrund von mehr Tauchphasen nach dem Abstoßen der Wenden schnellere Zeiten erzielt werden.

Ihre Zukunft sieht Katharina Terholsen noch möglichst lange im SC Herford. »Wir haben zwar im Vergleich zu anderen Vereinen weniger Trainingszeiten, aber ich will auf keinen Fall wechseln. Michael Vahldiek vermittelt mir hier so viel Energie«, sagt sie.Vielleicht ja sogar so viel, dass ihr Ziel bald in Erfüllung geht: Die Teilnahme im »Schmett« bei der Deutschen Meisterschaft in Berlin.