Von Sven-Olaf Mayer

Herford (WB). Der Herforder Eishockey-Verein kann getrost für das Halbfinale der Regionalliga-Playoffs planen. Im Viertelfinale folgte dem schwer erkämpften 5:2 (2:1/2:1/1:0) am Freitag nun am Sonntag ein 8:3 (3:0/2:3/3:0) in Soest.

Somit können die Ice Dragons am Freitag um 20.30 Uhr im Heimspiel mit dem dritten Sieg alles klar machen. Ein ausführlicher Bericht vom Spiel in Soest folgt.

Ein aufopferungsvoll kämpfender Gast verlangte den Ice Dragons im Heimspiel am Freitagabend alles ab, die am Ende jedoch verdient gewannen und somit den Heimspielvorteil für die kommenden Spiele hielten.

Mit den Rückkehrern Killian Hutt und Aric Schinke, die zuletzt von Trainer Jeff Job geschont worden waren, jedoch noch ohne Alex Seel und Tommy Kuntu-Blankson sowie dem Dauerverletzten Alex-ander Lindt trat Herford zum Playoff-Auftakt und der Mission Titelverteidigung an.

HEV mit Blitzstart

Vor lediglich 675 Zuschauern erwischte der Herforder EV einen Blitzstart. Bevor sich Soest richtig formiert hatte, nutzte Leon Nasebandt nach 25 Sekunden die Unachtsamkeit in der Deckung und schob zum 1:0 ein.

Der Gastgeber setzte nach und war klar überlegen, scheiterte jedoch mehrfach am starken Goalie Marc Fleischer. Als die erste Drangphase der Herforder beendet war, agierte der Gast mutiger und fuhr immer wieder gefährliche Konter. So glich Martin Benes nicht unverdient in der 9. Minute aus. Herford erhöhte erneut den Druck und ging durch Ben Skinners ersten Treffer in Führung – 2:1 nach dem ersten Drittel.

Im zweiten Durchgang setzte dann zunächst die Soester EG die Akzente und drängte auf den Ausgleich. Die Ice Dragons standen jedoch gut in der Verteidigung und konnten sich zudem auf Kieren Vogel im Tor verlassen.

In der 35. Minute war Vogel jedoch machtlos. In Unterzahl kassierte Herford abermals den Ausgleich durch Igor Furda. Der HEV war jedoch nur kurz geschockt, übernahm schnell wieder das Kommando auf dem Eis und erzielte in der 37. Minute das 3:2 durch Matyas Kovacs. Noch vor dem letzten Wechsel nutzte Ben Skinner eine Überzahlsituation und erhöhte auf 4:2.

Skinners Treffer entscheidet

Obwohl sich Soest im Schlussabschnitt weiter wehrte, blieb der Sieg ungefährdet. Als Ben Skinner mit seinem dritten Treffer in der 52. Minute das 5:2 erzielte, war die Begegnung endgültig entschieden.

Während sich beide Teams in den verbleibenden Minuten bereits für das zweite Aufeinandertreffen schonten, gehörte die Schlussphase den Fans, die ein spannendes Spiel erlebt hatten und lautstark feierten.

Tore: 1:0 Nasebandt (1.), 1:1 Benes (9.), 2:1 Skinner (15.), 2:2 Furda (35.), 3:2 Kovacs (37.), 4:2 Skinner (40.), 5:2 Skinner (52.).

Weitere Ergebnisse: Hammer Eisbären - Neusser EV 10:0, EHC Neuwied - Dinslakener Kobras 4:3, EG Diez-Limburg - Ratinger Ice Aliens 6:3.