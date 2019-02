Von Klaus Münstermann

Mit der persönlichen Bestzeit von 2:19,01 Minuten, aufgestellt Anfang September 2018 in Blomberg, wurde Robert Rutz im vergangenen Jahr auf Platz zwei der westfälischen Bestenliste geführt. »Ich wollte eigentlich nur unter 2:30 laufen. Aber dann war es noch viel schneller«, sagt Robert und hat selbst keine Erklärung für diese große Steigerung.

Der Achtklässler des Königin-Mathilde-Gymnasiums hat mit acht Jahren beim SC Herford seine sportliche Heimat gefunden. »Im Fernsehen habe ich einen Stabhochsprungwettbewerb gesehen. Da stand für mich fest, dass ich zur Leichtathletik möchte«, sagt Robert, der nun drei- bis viermal pro Woche bei Jürgen Marks trainiert.

Erneut OWL-Meister

Seine Bestzeit verbessert Robert weiter von Rennen zu Rennen. Am vergangenen Sonntag lief er in Paderborn nach 2:15 Minuten durchs Ziel und wurde erneut OWL-Hallenmeister. Dieses Mal einen Jahrgang weiter in der M14. »Robert war sieben Sekunden schneller als der Sieger des M15-Wettbewerbs«, erzählt Trainer Jürgen Marks. Beim ersten Wettkampf des Jahres vor zwei Wochen in Dortmund war Robert auch der älteren Konkurrenz weggelaufen. Der 13-Jährige hatte den Start in seiner Altersklasse M14 verpasst und durfte auf Intervention von Marks in der M15 antreten. Obwohl er deshalb nur aus der ungeliebten zweiten Startreihe ins Rennen ging, zündete er nach der ersten Kurve seinen Turbo und gewann den Lauf souverän mit mehr als drei Sekunden Vorsprung.

Mutter Marina hat eine einfache Erklärung für das Talent ihres Sohnes: »Wenn er als Kind hingefallen ist, stand er auf und ist nicht gegangen, sondern immer gleich gelaufen.« Dass ihr Sohn das heute am liebsten über die 800 Meter macht, ist eher Zufall. »Ich bin gerne die Kurzstrecken gesprintet und haben die Mittelstrecke einfach mal ausprobiert. Da habe ich gemerkt, dass ich das ganz gut kann«, sagt Robert.

2:10 Minuten sind zu knacken

In diesem Jahr möchte der 13-Jährige die Grenze von 2:10 Minuten knacken. »Und irgendwann möchte ich unter zwei Minuten bleiben«, sagt Robert Rutz, der für den Weltrekordler David Rudisha schwärmt. Der Kenianer lief die 800 Meter im italienischen Rieti in 1:41,01 Minuten. »Aber ich entwickele meinen eigenen Stil«, sagt Robert, der über seine Renntaktik, die ihm Trainer Jürgen Marks vorgibt, nicht zu viel verraten will. »In der zweiten Runde bin ich meistens langsamer. Deshalb muss ich auf den letzten 200 Metern häufig richtig Gas geben«, sagt Rutz.

Marks kann sich durchaus vorstellen, dass Robert schon bald über die 400 Meter startet. »Er kommt vom Sprint und aus der Anfangsgeschwindigkeit. Da liegt es nahe, dass wir das ausprobieren. Robert Rutz lässt das einfach auf sich zukommen und hat dabei einen großen Traum: »Ich würde gerne mal bei den Olympischen Spielen laufen.«