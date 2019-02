Von Klaus Münstermann

Der gebürtige Herforder, der die zehnte Klasse des Friedrich-List-Berufskollegs besucht, hat ein klares Ziel vor Augen: »Ich möchte als Boxer groß rauskommen und bei einer Europa- oder Weltmeisterschaft im Schwergewicht teilnehmen. Dafür werde ich mein Bestes geben.«

Viermal pro Woche Training

Mittlerweile trainiert Emrah Dogan viermal pro Woche bei Cheftrainer Georg Kroner und Trainerin Merve Gülec mit anderen Jugendlichen und Erwachsenen zusammen. »Dazu kommen am Wochenende eine Einheit Laufen und eine im Fitness-Studio«, sagt Dogan, der über Freunde den Weg zum BSV gefunden hat.

»Emrah hat seine Gegner durch einen technisch und taktisch starken Kampfstil bezwungen«, sagt Gülec zum Gewinn der Goldmedaillen bei den Westfalenmeisterschaften in Schwerte und den NRW-Meisterschaften in Düsseldorf. Der 1,87 Meter große Rechtsausleger ließ den Gewinn des internationalen NRW-Cup in Velbert folgen. »Der Titel war mir besonders wichtig«, so Dogan, der selbst schon Übungsstunden der Jüngeren in der Albert-Schweitzer-Schule geleitet hat.

Angebot zum Übungsleiterschein

»Emrah ist selbstbewusster und zuverlässiger geworden und hat sich sehr gut entwickelt. Er kann gut mit Kindern umgehen. Wir haben ihm angeboten, den Übungsleiterschein zu machen«, sagt Gülec. »Es macht mir Spaß, den Kindern zu vermitteln, was Respekt untereinander bedeutet«, erklärt Dogan, der in diesem Jahr in der Jugendklasse bis 69 Kilogramm antritt und sich über den erneuten Gewinn der Westfalen- und NRW-Meisterschaft für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren will.

Als sein Vorbild nennt der 16-jährige Herforder den ehemaligen amerikanischen Schwergewichtsboxer Mike Tyson. »Sein Kämpferherz und sein unbedingter Siegeswille haben mich beeindruckt«, sagt Dogan. Mit einem Alter von 20 Jahren und 144 Tagen war Tyson 1986 der bislang jüngste Boxer, der einen Weltmeistertitel im Schwergewicht errungen hat. Darüber hinaus war Tyson der erste Weltmeister, der gleichzeitig von den drei Boxverbänden WBC, WBA und IBF anerkannt wurde. Er verlor nur sechs von 58 Kämpfen. »Wenn man nach einer Niederlage aus dem Ring steigt, dann muss man vorher wenigstens alles gegeben haben. Das war bei Tyson der Fall«, sagt Emrah Dogan.