Von Klaus Münstermann

Herford. Dimitrios Nemtsis war der herausragende Spieler am Samstagnachmittag. Mit drei Toren hatte der 22-Jährige maßgeblichen Anteil am 5:0 (1:0)-Sieg des SC Herford in der Fußball-Westfalenliga gegen den Tabellenvorletzten SV Mesum. Die beiden übrigen Treffer erzielten Sascha Wohlann und Volkan Ünal.

Es wäre vermutlich alles ganz anders gekommen, wenn Mesum in der Anfangsviertelstunde eine ähnlich hohe Effizienz bei der Chancenverwertung gezeigt hätte, wie die Gastgeber in der übrigen Spielzeit. Im Anschluss an einen Eckball klatschte ein Kopfball von Luca Schweder (7.) nur an die Latte. Drei Minuten später kratzte Igor Safonov einen Schuss von Montasar Hammami von der Linie. Der für den verletzten Nino vom Hofe das SCH-Tor hütende Yannik Grützner war bereits geschlagen.

Erste Hälfte »spielerisch überschaubar«

Danach befreiten sich die Gastgeber allmählich und hatten mehr Ballbesitz. Sie strahlten dabei aber wenig Torgefahr aus. »Die erste Halbzeit war spielerisch überschaubar«, sagte Herfords Trainer Daniel Keller. »Zur Pause konnten wir nur mit dem Ergebnis zufrieden sein.« Das lag daran, dass Dimitrios Nemtsis eine feine Einzelleistung mit dem Treffer zum 1:0 (37.) abschloss – der erste Ball auf den Kasten der Gäste.

Die wurden nach dem Seitenwechsel kalt erwischt. Michael Zech bekam einen von ihm getretenen Eckball erneut vor die Füße, flankte nach innen und am langen Pfosten erzielte Sascha Wohlann mit sehenswertem Flugkopfball das 2:0 (47.). Danach gingen die Köpfe beim SV Mesum, der in der Vorwoche überraschend Tabellenführer Preußen Münster II mit 2:1 bezwungen hatte, nach unten.

Spätestens als Mesums Defensive 20 Meter vor dem eigenen Tor den Ball verlor und Marcel Todte anschließend Nemtsis zum 3:0 bediente, war die Partie entschieden. Herfords Stürmer überlupfte den aus seinem Tor eilenden Gästekeeper Philipp Parlow zum 3:0 (62.).

Nach einem Zuspiel von Michael Zech wiederholte Nemtsis das Ganze in der 68. Minute beim Treffer zum 4:0. Wie bereits im Hinspiel hatte Nemtsis damit einen Dreierpack geschnürt. Den Schlusspunkt zum 5:0 setzte Volkan Ünal (79.), der einen abgewehrten Eckball aus 18 Metern in die Maschen drosch.

Keller bleibt

Nachdem Spitzenreiter Preußen Münster II gegen SuS Neuenkirchen 2:1 gewonnen hat, ist der SCH mit 34 Punkten auf Platz zwei vorgerückt. Der SCH gab nach der Begegnung bekannt, dass der Vertrag mit Trainer Daniel Keller vorzeitig bis Sommer 2020 verlängert worden ist. Der 29-Jährige geht somit in seine zweite Saison beim Westfalenligisten SC Herford. »Daniel Keller leistet hervorragende Arbeit, er hat die Mannschaft spielerisch weiterentwickelt und sportliche Erfolge eingefahren. Wir freuen uns sehr, dass wir diese erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen können«, sagte Herfords Teammanager Piet Spilker.