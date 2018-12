Von Florian Weyand

»Es war von Anfang an der Wurm drin. Aber so ein Spiel hat man in jeder Saison einmal«, sagt Mennighüffens Co-Trainer Georgios Triantafillou nach der Auswärtsniederlage.

Die Vorzeichen sind schon vor der Abfahrt in Richtung Ruhrgebiet schlecht. Rückraumspieler Jonas Köster muss aus beruflichen Gründen kurzfristig absagen. Shooter Till Orgel hat eine Einblutung im Oberschenkel und fällt ebenfalls aus. »Das sieht richtig böse aus«, sagt Triantafillou. So rückt Rechtsaußen Mats Köster in den rechten Rückraum.

Halstenberg muss früh raus

Die nächste Hiobsbotschaft kommt nach 15 Minuten. Zu diesem Zeitpunkt liegen die Mennighüffer schon mit 3:9 zurück. Arne Halstenberg fällt bei einer Aktion auf die Hüfte. »Die Hüfte ist an der Stelle gleich angeschwollen«, sagt »George«. Für Taktgeber Halstenberg geht es nicht mehr weiter.

Die Ausfälle sind in Abwehr und Angriff spürbar. Kaum ein Spielzug wird sauber durchgespielt und der VfL Mennighüffen wirft bis zur Pause nur zehn Tore. »Wir haben einfach unglaublich viele Fehler gemacht.« Mehr dürfte Trainer Zygfryd Jedrzej aber die Abwehrleistung wurmen. In der Deckung bekommen die Gäste kaum Zugriff auf den Gegner – der 10:15-Pausenstand ist aus Mennighüffer Sicht untypisch.

Nur zwei Tore in acht Minuten

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wird das Spiel der Gäste für kurze Zeit etwas besser. Pascal Schumann und Mats Köster (2) bringen die Gäste auf 13:16 heran. Folgt nun die Aufholjagd der Mennighüffer, die in den vergangenen Jahren unter Jedrzej so oft zum Erfolg geführt hat? Diesmal nicht. Von der 35. bis zur 43. Minute werfen die Gäste nur zwei Treffer und die Schalker ziehen auf 22:15 (44.) davon. Danach ist die Partie entschieden. »Wir waren in dieser Phase im Angriff viel zu statisch«, berichtet Triantafillou.

In der Schlussphase kommen die Mennighüffer noch einmal heran, doch mehr als ein 23:26 springt nicht mehr heraus. So ist die Erfolgsserie nach vier Siegen in Folge erst einmal beendet. Damit gehen die Mennighüffer als Tabellensiebter (15:11 Punkte) in die Weihnachtspause. Damit ist man zufrieden. »Wir sind voll im Soll«, sagt Triantafillou.

Statistik

FC Schalke 04: Sinkovec - Schwengers (4), Gill (3/1), Heming, Thorben Kirsch (3), Busjan (1), Thimo Kirsch, Ihnen (6), Grzesinski, Hentschel (2), Helfrich (3), Soussi.

VfL Mennighüffen: Körtner, Nolting - Mailänder, Tluczynski (3/2), Dittrich (2), Neumann (1), P. Schumann (4), M. Schumann (3), M. Köster (4), Ames (1), Halstenberg, Peitzmeier (3), Büschenfeld (2).

Schiedsrichter: Ragulan Srijeevaghan/Carsten Umbescheidt (Kamen).

Zuschauer: 150