Von Georg Lieb

Löhne (WB). Dieses Stadtduell in der Handball-Bezirksliga hat keinen Verlierer verdient und den gibt es auch nicht. Die HSG Löhne-Obernbeck und der VfL Handball Mennighüffen II trennen sich 24:24 (11:13). Damit bleibt die HSG an der Tabellenspitze und darf sich »Weihnachtsmeister« nennen. Auch Mennighüffen hat mit dem dritten Rang die Erwartungen weit übertroffen.

Das Derby findet vor ganz großer Kulisse statt. HSG-Finanzwart Friedrich-Wilhelm Brink hat die Einnahmen noch nicht gezählt, dürfte aber auf knapp 400 zahlende und nichtzahlende Zuschauer kommen. Das ist für ein Spiel der Bezirksliga ein sensationeller Wert. »Es war eine friedliche Superstimmung«, freut sich Urgestein »Fitti« Brink.

Rote Karte für Bartczak

Das überträgt sich auch auf das Parkett. Die Mannschaften bekämpfen sich natürlich mit allen Mitteln, aber es bleibt immer fair. Daran ändert auch nicht die direkte rote Karte gegen Mennighüffens Patrick Bartczak etwas. Die sieht er in der 38. Minute nach einer unglücklichen Aktion gegen Fynn Detering, die von den Schiedsrichtern sehr hart ausgelegt wird. Das Gespann steht ohnehin in vielen Situationen in der Kritik, ist sich nicht immer einig und trifft viele Entscheidungen erst nach Diskussionen.

Für diese Begegnung haben die Ortsrivalen alles aufgeboten, was irgendwie zur Verfügung steht. Bei der HSG steht auch der eigentlich schon zurückgetretene Robert-Philipp Scholz im Kader, Mennighüffen ist komplett bis auf den verletzten Miklas Bröhenhorst, der als Betreuer auf der Bank sitzt. Die von den Gastgebern vermutete Verstärkung aus dem Oberligakader gibt es nicht.

Alte Kumpels (von links): Lennart Brune, Niklas Holtmann und Jan-Patrick Brune. Foto: Lieb Alte Kumpels (von links): Lennart Brune, Niklas Holtmann und Jan-Patrick Brune. Foto: Lieb

Es geht gleich in die Vollen, das Spiel ist von Anfang an auf hohem Niveau. Obernbeck hat seine beste Waffe in Fynn Detering. Der lange Rückraumschütze ist kaum zu stoppen und trifft sieben Mal. Die Siebenmeter werden allesamt von Thorsten Bergmann sicher verwandelt. Auf der anderen Seite überragt ein ehemaliger Obernbecker. Rechtsaußen Niklas Holtmann trifft wie er will, verwandelt auch alle Strafwürfe. Daneben ist Mennighüffen sehr flexibel im Angriff, Christoph Marx, Marius Hepermann und Fynn Walter wechseln sich beim Treffen aus dem Rückraum ab. Auch die Torleute machen auf beiden Seiten einen guten Job, HSG-Schlussmann Sascha Bierbaum ragt vor der Pause noch heraus. Er zeigt vier Paraden gegen freistehende Gegenspieler, hier verpasst der VfL eine höhere Pausenführung.

Scholz: »Wir waren nicht in Derbystimmung«

»Wir waren in der ersten Halbzeit nicht in Derbystimmung«, ärgert sich HSG-Trainer Michael Scholz. »Wir haben zu wenig Biss gezeigt.« Den zeigt aber Mennighüffen, so dass aus einem 7:5 ein 7:8 und später ein 10:13 für die Gäste wird. Doch im zweiten Spielabschnitt kommt Obernbeck wieder in die Spur und hat beim 14:14 schon ausgeglichen. Nun kann sich keine Mannschaft mehr absetzen. In der Schlussminute ballert Fynn Detering beim Stand von 24:24 neben das Tor. Die letzten 18 Sekunden gehören dem VfL. Maxi Schäffer kommt fast frei zum Wurf und scheitert an Torwart Tobias »Magga« Finke.

Die Schiedsrichter beraten noch über einen Strafwurf, den sie dann aber – zum Ärger von VfL-Trainer Christian Neumann – nicht geben. »Ich wäre vor dem Spiel mit dem Unentschieden zufrieden gewesen, jetzt nicht mehr.« Sein Gegenüber Michael Scholz kann mit dem Punktgewinn leben: »Ich denke, es ist ein gerechtes Ergebnis.«

HSG Löhne-Obernbeck: Bierbaum/Finke/Schmidt – Strauch, Balsmeier (1), Husemöller (1), L. Brune, Detering (7), Scholz, Brokfeld (3), Möller, J. P. Brune (3), Günther, Bergmann (9/6).

VfL Handball Mennighüffen II: Ayhan/Faul – Schäffer (1), Kreft, Hepermann (1), Marx (3), Menkhoff, Bartczak, Walter (4), Holtmann (11/4), Pape, Awischus (1), Wienkemeier (3).