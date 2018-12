Von Von Florian Weyand

Haben die Handballer von den Fußballern denn nichts gelernt? An der Basis und bei den Fans der Fußball-Bundesligisten wächst der Widerstand gegen zu viel Kommerzialisierung. Helene Fischer wurde in der Halbzeitpause eines Pokalfinales ausgebuht, Fans boykottierten zuletzt die Spiele am Montag.