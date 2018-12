Von Florian Weyand

Löhne (WB). Im letzten Spiel des Jahres kassiert der VfL Mennighüffen beim 1:2 beim TV Herford einen Dämpfer. Damit geht der Fußball-A-Ligist nur als Zweiter in die Rückrunde. »Vielleicht gibt uns gerade das ja noch einmal einen Schub für die Wintervorbereitung«, sagt VfL-Kapitän Sebastian Zähler.

Die Mennighüffer werden der erwarteten Rolle in der Hinrunde gerecht und kämpfen gemeinsam mit Teams wie der SG Herringhausen/Eickum oder Bezirksliga-Absteiger SV Oetinghausen um Platz eins mit. »Aber auch der TV Herford kann noch oben reinrutschen«, sagt Sebastian Zähler, der sich nach langer Verletzungspause (Knie) gleich wieder in die Stammelf zurückgekämpft hat.

Chris-Philipp Job (Mitte) hat mit dem SVLO den Sprung ins Mittelfeld der Tabelle geschafft. Foto: Weyand Chris-Philipp Job (Mitte) hat mit dem SVLO den Sprung ins Mittelfeld der Tabelle geschafft. Foto: Weyand

Die Mennighüffer leisteten sich in der ersten Saisonhälfte nur zwei Ausrutscher: beim 2:3 gegen Oetinghausen und beim 1:2 in Herford. Ansonsten präsentierte sich die Mannschaft von Lars Thielking als starke Einheit. »Wir haben nur die beiden Spiele verloren, einmal Unentschieden gespielt und den Rest gewonnen. Da kann man eigentlich nicht meckern«, sagt Zähler.

Besonders die Zugänge schlugen in diesem Jahr ein. Gugo Tamojan glänzte als Torjäger, Ex-Profi Kemal Alomerovic als Ballverteiler. Auch insgesamt stimmt es in der Mannschaft, was die Trainingsbeteiligung zeigt. »Wir haben viele echte Mennighüffer im Team, die schon immer oder lange im Verein spielen«, sagt Zähler.

Der Kapitän glaubt, dass die Saison bis zum Ende spannend bleibt. Am Ende sollen in der Meisterschaft natürlich die Mennighüffer die Nase vorn haben. »Dafür müssen wir alles gewinnen«, sagt Zähler. Entscheidend dürfte spätestens der vorletzte Spieltag sein. »Dann spielen wir zu Hause gegen Spitzenreiter Herringhausen.«

Der SV Löhne-Obernbeck

Seitdem Marco Fründ die Obernbecker trainiert, kommt im Werretalstadion wieder Freude auf. Der Coach löste Anfang September Markus Drawert ab, der nach einer Sieglos-Serie zurückgetreten war. Seitdem kletterten die Obernbecker aus dem Keller ins sichere Mittelfeld und haben als Tabellenachter mittlerweile 16 Punkte auf dem Konto.

Eine Ausbeute, mit der Marco Fründ zufrieden ist. Dennoch sieht der Coach, der nach erfolgreichen Jahren in der Jugendabteilung erstmals ein Seniorenteam trainiert, noch viel Arbeit vor sich. »Wir müssen noch stabiler werden. Gegen Westerenger hat uns zum Beispiel ein Tor aus 30 Metern aus dem Konzept gebracht«, sagt Fründ.

Stürmer Grzesiak kommt Frischer Wind im Angriff: Fußball-A-Ligist SV Löhne-Obernbeck verstärkt sich mit Igor Grzesiak. Der Angreifer spielte zuletzt beim TSV Löhne, schoss den Türkischen Sportverein in der Saison 2016/17 mit 30 Toren in die Kreisliga A. Im letzten halben Jahr war Grzesiak vereinslos, nachdem sein Wechsel zum VfL Mennighüffen geplatzt war. »Mit Igor sind wir vorn jetzt variabler aufgestellt«, freut sich SVLO-Trainer Marco Fründ über den Zugang.

Dass die Blauen mittlerweile wieder erfolgreich Fußball spielen, ist für Marco Fründ ein Verdienst der Mannschaft. »Natürlich habe ich ein paar Sachen umgestellt«, sagt der Trainer, der sich aber nicht in den Vordergrund stellen will. »Die Mannschaft ist nach dem Trainerwechsel auch gut gestartet. Wir haben 3:1 gegen den Bünder SV gewonnen, anschließend haben wir beim 1:2 in Oetinghausen gut gespielt. Dazu kam der Sieg gegen Hiddenhausen, wo wir eine richtig starke zweite Halbzeit gezeigt haben. Da hatten wir dann Selbstvertrauen und einen Lauf«, erzählt der SVLO-Coach.

Nur die 2:7-Derbyklatsche hat den Trainer in seiner bisherigen Amtszeit etwas gewurmt. »Das Spiel war natürlich Mist, die Jungs haben das aber abgehakt«, sagt Marco Fründ, bei dem der Ball in der Winterpause nicht ruht. Die Obernbecker treffen sich immer freitags, um in der spielfreien Zeit in Bewegung zu bleiben. »Das war mir ganz wichtig«, sagt Fründ.

Neben den Kreismeisterschaften haben die Obernbecker auch für ein Futsal-Turnier am 28. Dezember in Bünde gemeldet. »Das ist mal etwas anderes. Die Jungs sollen in der Halle Spaß haben«, sagt der Trainer.