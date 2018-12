Löhne (WB/gag). Nach der guten ersten Saisonhälfte in der Fußball-Bezirksliga hat TuRa Löhne den Vertrag mit Trainer Cetin Cakar um ein weiteres Jahr bis 2020 verlängert. Das gab Fußball-Obmann Hans-Georg Nuener bekannt. Cakar hatte am Obernfeld im Sommer die Nachfolge von Stefan Studtrucker angetreten.

»Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung unter dem neuen Coach«, sagte Nuener. Cakar, der in der vergangenen Saison noch den FC Herford in die Bezirksliga geführt hatte, überwintert mit den TuRa-Kickern auf dem sechsten Rang. Die Mannschaft zeigte, dass sie an einem guten Tag mit den Topteams der Klasse auf Augenhöhe ist. Nur die schlechte Heimbilanz verhinderte eine noch bessere Platzierung.

Cakar kann sich für die Rückrunde zudem auf eine Verstärkung in seinem Kader freuen: Mit Jannis Kerksiek wechselt in der Winterpause ein defensiver Mittelfeldspieler vom VfL Theesen zu TuRa. Der 22-Jährige war erst im Sommer vom Bezirksligisten SC Enger zum Westfalenligisten gewechselt und wollte dort den Sprung schaffen. Eine Verletzung warf Kerksiek zu Saisonbeginn im 30-Mann-Kader aber weit zurück, so dass er seine Ambitionen begraben musste.

»Jannis ist ein junger Spieler mit Perspektive, der gut in unsere Mannschaft passt«, schwärmt Nuener vom Winter-Neuzugang, der als »Sechser« im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden kann. In Enger war Kerksiek, dessen älterer Bruder Niklas für den Landesligisten VfL Holsen kickt, zuvor Stammspieler. Nun will sich der 22-Jährige bei TuRa Löhne durchsetzen.