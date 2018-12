Ernst Vogt ist bei der Endrunde in Enger nicht dabei. Der Trainer des B-Ligisten organisiert das Heimturnier, den Autohaus-Langner-Cup in Löhne. Foto: Florian Weyand

Von Florian Weyand

Löhne (WB). Der SV Bischofshagen-Wittel sorgt in der Vorrunde der Hallenfußball-Kreismeisterschaften wieder für Furore. Punktgleich mit Westfalenligist SC Herford zieht der B-Ligist in die Endrunde ein. Die Teilnahme der Häger am Finaltag war bis Samstagabend aber in Gefahr.

Der SV Bischofshagen-Wittel richtet am kommenden Wochenende zeitgleich mit der Endrunde den Autohaus-Langner-Cup in Löhne aus. Beim Turnier mit zehn Mannschaften will der B-Ligist nicht nur als guter Gastgeber, sondern auch mit einer guten Mannschaft glänzen. »Daher war ich dafür, dass wir die Endrunde in Enger absagen«, erzählt Trainer Ernst Vogt.

Der Coach kontaktierte bereits den Gruppendritten Mennighüffen, der als Ersatz eingesprungen wäre. Doch dazu kommt es nun nicht. Gemeinsam mit Mannschaft und Vorstand diskutierten die Häger, ob das Team in Enger spielen soll.

Eine große Mehrheit der Mannschaft soll nach Informationen dieser Zeitung dafür gewesen sein. Schließlich reizt es viele Spieler, in der Gruppenphase gegen Titelverteidiger Rödinghausen II sowie die starken Bezirksligisten TuRa Löhne und RW Kirchlengern anzutreten. »Daher hat der Vorstand entschieden, dass wir in Enger spielen werden«, sagt Ernst Vogt.

Für den Verein – der in der Vorrunde mit 82 Fans im Sportpark vertreten war (Vogt: »Meine Frau hat durchgezählt.«) – ist das natürlich ein Kraftakt. Schließlich muss der B-Ligist am kommenden Samstag gleich zwei Veranstaltungen stemmen. »So viele Fans wie in der Vorrunde werden diesmal in Enger nicht dabei sein. Einige sind als Helfer beim eigenen Turnier eingeplant. Darunter leidet bei beiden Events natürlich die Stimmung«, sagt der Hagen-Trainer, der am Samstag nicht in den Sportpark fahren wird. Für Ernst Vogt steht Oleg Schmidt an der Seitenlinie.

Seinem Team traut Vogt in der Endrunde wieder eine Überraschung zu. »Ich denke, dass die Jungs in der Gruppenphase weiterkommen können. Die Mannschaft weiß, wie sie in der Halle in Enger spielen muss«, sagt der Hagen-Trainer.