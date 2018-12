In Holzhausen nicht dabei: Torwart Kevin Körtner. Foto: Florian Weyand

Löhne (WB/fw). Die vielen Ausfälle kann Handball-Oberligist VfL Mennighüffen beim gut besetzten Silvester-Turnier des VfB Holzhausen II nicht kompensieren. Für die Mannschaft von Zygfryd Jedrzej ist das Turnier nach zwei Niederlagen in der Vorrunde bereits früh beendet.

Die Mennighüffer reisen ohne das etatmäßige Torwart-Trio an. Anstatt Kevin Körtner, Daniel Habbe oder Kai Bierbaum stehen Stand-by-Spieler Alexander Nolting und Mustafa Ayhan aus der zweiten Mannschaft zwischen den Pfosten. Zudem stehen »Siggi« nur sieben Feldspieler zur Verfügung. Neben Urlaubern wie Tomasz Tluczynski fallen auch die angeschlagenen Arne Halstenberg (Hüfte) und Till Orgel (Knie) aus.

In der Gruppenphase bekommen es die Mennighüffer mit den Verbandsligisten LIT Tribe Germania II sowie der HSG Porta Westfalica zu tun. Beide Teams sind für den VfL-Rumpfkader am Samstag eine Nummer zu groß. Im ersten Spiel gegen LIT Tribe Germania II verlieren die Mennighüffer knapp mit 8:9. Das zweite Spiel gegen Porta Westfalica geht dann deutlicher mit 10:13 verloren. »Es war ein top organisiertes Turnier mit guter Stimmung. Wir kamen nach der Pause und aufgrund des kleinen Kaders aber nicht richtig in Schwung. Ich hoffe dennoch, dass wir im kommenden Jahr wieder dabei sind und uns besser präsentieren werden«, sagt Co-Trainer Georgios Triantafillou.

Am Donnerstag steigt der Oberligist nach der Weihnachtspause wieder ins Training ein. Am kommenden Wochenende sind die Mennighüffer im Kreispokal gefordert. Das erste Ligaspiel des Jahres 2019 findet bereits am Freitagabend, 11. Januar, beim SuS Oberaden (Bergkamen) statt. Das Derby gegen LIT Tribe Germania haben die Mennighüffer aufgrund des sonntags stattfindenden WM-Endspiels auf Samstag, 26. Januar, vorverlegt.