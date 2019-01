Mennighüffens Vorsitzender Edwin Scheer legt im Gespräch mit dieser Zeitung großen Wert darauf, dass »Siggi« Jedrzej vom Verein nicht rausgeschmissen worden sei. »Dass Verein und Trainer sich nach sechs Jahren trennen, das ist eine Entscheidung, die beide Seiten gemeinsam getroffen haben. Nach so einer gemeinsamen Zeit ist es nicht ungewöhnlich, dass man mal etwas Neues macht. Wir gehen im Guten auseinander«, sagt der Vereinsboss.

Kommentar

Zygfryd Jedrzej führte den VfL Mennighüffen in die Handball-Oberliga und schaffte es, das Team in dieser Klasse zu stabilisieren. Mit dem Abstieg hat die Mannschaft auch in diesem Jahr wieder nichts zu tun. Das ist ein Verdienst des Trainers, der es geschafft hat, die Spieler mit seiner akribischen Arbeit zu verbessern.

Dass der Coach am Saisonende gehen muss, ist für Außenstehende eine Überraschung. Sportliche Gründe haben nicht den Ausschlag gegeben. Mehr als das bisher erreichte, ist mit dem Kader kaum möglich.

Innerhalb der Mannschaft war der Coach nicht immer unumstritten. Einige Spieler fremdelten mit der emotionalen Art des ehemaligen Bundesligaspielers, der sehr auf Disziplin setzt.

Klar ist: Jedrzejs Abschied läutet in Mennighüffen einen Umbruch ein, der jetzt schon mit der Suche nach einem Nachfolger begonnen hat. Der neue Mann findet ein intaktes Umfeld vor, wird aber an den Erfolgen seines Vorgängers gemessen werden. Die Latte liegt auf jeden Fall hoch. Florian Weyand