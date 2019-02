Konzentriert: Joshua Fadire überfliegt in Sindelfingen die Höhe von 4,90 Meter und sicherte sich im Stabhochsprung-Wettkampf der U20-Leichtathleten die Silbermedaille. Foto: Ralf Görlitz

Von Florian Weyand

Sindelfingen (WB). Joshua Fadire, Stabhochspringer des TV Löhne-Bahnhof, hat den Sieg bei den Deutschen Meisterschaften der U20-Leichtathleten in Sindelfingen knapp verpasst. Der Youngster überflog 4,90 Meter und sicherte sich die Silbermedaille.

Erst vor wenigen Tagen verbesserte Fadire seine Bestmarke bei den Westfälischen Meisterschaften in Bielefeld auf 4,85 Meter, nun gelang ihm in Sindelfingen (Baden-Württemberg) noch ein höherer Sprung.

Der Youngster stieg bei 4,55 Meter in den Wettbewerb ein und patzte im ersten Versuch. Anschließend fand Fadire, der zu Jahresbeginn erneut als Löhnes Sportler des Jahres geehrt wurde, seinen Rhythmus. Nach fehlerlosen Sprüngen über 4,70 und 4,80 Meter wagte sich der Youngster an die 4,90 – und damit an die neue Bestmarke. Auch diese knackte Fadire im ersten Anlauf.

Anschließend musste der Löhner die Schallmauer von 5 Meter überfliegen, um die Chancen auf die Goldmedaille zu wahren. Das gelang aber nur Constantin Rutsch aus Dortmund, der sich mit übersprungenen fünf Metern den Deutschen Meistertitel sicherte. Mit starken 4,90 Meter durfte sich Joshua Fadire über die Silbermedaille freuen.