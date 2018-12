Von Klaus Münstermann

Rödinghausens Trainer Pascal Vette hatte im Vorfeld der Partie auf die zwei unterschiedlichen Gesichter der Gastgeber im bisherigen Saisonverlauf hingewiesen. »Und wir haben am Samstag ihr schlechteres gesehen«, so Vette. Das sei aber nur ein Grund für den deutlichen Erfolg gewesen.

»Wir haben ihnen keine Luft gelassen, um an dem Spiel teilzunehmen und sie mit unserer bombig stehenden Deckung sofort zu Fehlern gezwungen«, sagte Vette.

CVJM führt nach sieben Minuten 8:2

Nach gerade einmal sieben Minuten war der Favorit aus Rödinghausen auf 8:2 davon gezogen, auch begünstigt durch einige leichte Ballverluste der Nettelstedter. Beim 15:5 (14.) wurde die Differenz bereits zweistellig. Nachdem Nettelstedt auf 11:17 verkürzt hatte (24.) nahm Vette direkt eine Auszeit: »Das war eine kleine Schwächephase, in der wir nicht konzentriert genug waren.« Bis zur Pause war der Zehn-Tore-Abstand wieder hergestellt und danach erwischte der CVJM einen 6:0-Lauf – 28:12 (35.).

Die TuS-Reserve probierte in der Deckung noch manche offensive Ausrichtung aus, zu stoppen war der CVJM aber auch damit nicht. Speziell in der Schlussphase war es ein teilweise wildes Anrennen beider Mannschaften, die sich auch den einen oder anderen Fehler erlaubten. Der TuS II scheiterte vor allem immer wieder an CVJM-Keeper Tristan Kreft, der mit Ausnahme von zwei Nettelstedter Strafwürfen – die parierte Jan-Hendrik Koch beide – den Kasten hütete und dabei eine dritte Marke abwehrte.

»Die waren einfach in allen Belangen schneller als wir. Der beste Gegner in dieser Saison«, lobte Nettelstedts Trainer Sebastian Redeker den CVJM. »Bei aller Freude über den hohen Sieg und die ›Weihnachtsmeisterschaft‹ ärgern mich 30 Gegentore natürlich trotzdem. Das habe ich der Mannschaft auch gesagt«, erklärte Vette auf der Suche nach dem viel zitierten Haar in der Suppe.

Stenogramm zum Spiel

TuS Nettelstedt II: Hucke, Kurt – Mündemann, Schmidt 2, Kruse 1, Büscher, Krassort 2, Spreen 4, Oevermann 4, Thielking 2/1, Pohnke 6, Glöckner 3/1, Ames 2, Byczynski 4/1

CVJM Rödinghausen: Kreft, Koch (bei zwei Strafwürfen) – Stender 5, Deuker 3, Maschmann 2, Corbinian Krenz 8/3, Ziege 1, Bönsch 5, Götsch 4, Barthel 3, Cilian Krenz 9, Bringewatt 3, Zwaka 2

Siebenmeter: 6/3 – 3/3

Zeitstrafen: 8 – 4

Byczynski wechselt zum CVJM

Nach der Partie wurde bekannt gegeben, dass Linkshänder Chris Byczynski zur nächsten Saison zum CVJM Rödinghausen wechselt. »Das wurde nicht erst am Samstag in der Halle fest gemacht«, sagte Nettelstedts Sportlicher Leiter Matthias Möller. Vette ergänzte: »Er hatte darum gebeten, es erst nach der Partie zu vermelden.«