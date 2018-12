Lokotsch ist trotz seiner Größe von 1,90 Metern ein schneller Angreifer, der zudem durch seine beidfüßigkeit weitere Qualitäten mitbringt. Nach einer Spielzeit beim Bonner SC, wechselte der 22-Jährige im Sommer zum derzeitigen Regionalliga-Schlusslicht TV Herkenrath. Er erzielte in 18 Spielen in der Regionalliga neun Tore und zählt damit zu den besten Angreifern der Liga. »Wir sind sehr froh, dass dieser Transfer geklappt hat. Lars hat seine Torgefährlichkeit in der Hinrunde deutlich unter Beweis gestellt. Er ist ein Spieler der uns nicht nur sofort, sondern auch in der Zukunft weiterhelfen wird«, sagt Geschäftsführer Alexander Müller. Lokotsch erhält einen Vertag bis zum 30. Juni 2020 und wird die Rückennummer 13 tragen.