In dieser Saison absolvierte der 18-Jährige bisher 13 Spiele in der Bundesliga, in denen ihm ein Treffer gelang. »Henrik ist sehr weit für sein Alter und wir haben großes Vertrauen in ihn. Wir freuen uns sehr, dass er ab Sommer bei uns den nächsten Schritt gehen kann«, sagt SVR-Trainer Enrico Maaßen.

Geschäftsführer Alexander Müller ergänzt: »Mit diesem Schritt wird wieder einmal der Stellenwert der Jugendarbeit beim SVR deutlich. Es ist uns Jahr für Jahr wichtig, jungen Talenten eine Chance zu geben und die Spieler bestmöglich auszubilden.« Winkelmann erhält beim SVR einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.