Bereits seit 2015 spielt Kunze mit seinem Zwillingsbruder Fabian beim SVR. Der 20-jährige Mittelfeldspieler schaffte über die U19 und die U23 vor zwei Jahren den Sprung in die erste Mannschaft und wusste vor allem in dieser Saison auch in offensiveren Rollen zu überzeugen.

In 14 Spielen gelangen ihm zwei Treffer und eine Torvorlage. Nach einer Ausbildung zum Automobilkaufmann und konzentriert er sich nun voll auf den Fußball.