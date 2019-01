Meyer wechselte im Sommer aus der Regionalliga Nord an den Wiehen und absolvierte seitdem für Rödinghausen 22 Spiele, in denen er drei Tore erzielte und vier weitere vorbereitete. Zwei seiner Treffer gelangen ihm im DFB-Pokal gegen Dynamo Dresden und gegen den FC Bayern München. »Linus hat sich in der kurzen Zeit eine wichtige Rolle im Team erarbeitet und starke Leistungen gezeigt. Ich kenne ihn schon länger und weiß daher, dass er noch mehr kann. Daher bin ich um so glücklicher ihn ein weiteres Jahr im Team zu haben«, sagte Trainer Enrico Maaßen.