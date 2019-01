Von Klaus Münstermann

Rödinghausen (WB). Im Halbfinale des Fußball-Westfalenpokals empfängt der SV Rödinghausen den TuS Haltern. Das hat die Auslosung in der Sportschule Kaiserau ergeben. Das Testspiel gegen Werder Bremen II endete 3:3.

Während der TuS Haltern im Viertelfinale beim Regionalligisten SV Lippstadt 1:0 gewonnen hatte, setzte sich der SVR beim Lüner SV 4:0 durch. Im zweiten Halbfinale erwartet der SC Verl den SC Wiedenbrück zum Ostwestfalenderby. Gespielt werden soll am 3. März oder in der ersten Aprilwoche. Das Endspiel steigt am 25. Mai.

Beim 3:3 gegen Nord-Regionalligist Werder Brmen II erzielten Nikola Serra, Joy-Slayd Mickels per Elfmeter und Kelvin Lunga die Rödinghauser Tore.