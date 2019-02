Corbinian Krenz, der sieben Mal traf, und der CVJM Rödinghausen verteidigten mit einem 30:15 gegen die Ahlener SG II die Tabellenführung in der Handball-Verbandsliga. Foto: Klaus Münstermann

Von Klaus Münstermann

Rödinghausen(WB). Keine Trommeln, keine Musik, keine Anfeuerung. In Gedenken an den am Sonntag verstorbenen Ex-Trainer Michael Rieso wurde beim 30:15-Sieg des CVJM Rödinghausen gegen die Ahlener SG II darauf verzichtet. Nach einer bewegenden Ansprache von Karl Hellmann wurde vor Anpfiff eine Schweigeminute eingelegt.