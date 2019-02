Von Lars Krückemeyer

Rödinghausen (WB). Kann der SV Rödinghausen dem Tabellenführer Viktoria Köln in der Fußball-Regionalliga noch gefährlich werden? Will er den Sechs-Punkte-Rückstand aufholen, müssen in den nächsten Wochen deutlich mehr Punkte als in den Hinspielen her. Zum Start in den zweiten Saisonteil geht’s zu Borussia Mönchengladbach II.