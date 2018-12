Von Lars Krückemeyer

Es ist das 36. Pflichtspiel 2018 in der Meisterschaft und im Pokal, bisher stehen 28 Siege, drei Unentschieden und ganze vier Niederlagen zubuche. »Das war schon sehr anstrengend. Was wir geschafft haben, realisiere ich vermutlich erst, wenn es nun etwas ruhiger wird«, sagt Trainer Heiko Holtmann. Er führte die Mannschaft dank einer Serie von 20 Spielen am Stück souverän zum Aufstieg und verteidigte den Deutschen Amateurpokal. Und das Minimalziel Klassenerhalt hat der Tabellenvierte mit bereits 21 Punkten auch schon erreicht.

Spieler brauchen Pause

Der Trainer will aber unbedingt mit einem weiteren Sieg in die lange Pause gehen, das nächste Spiel folgt nach der WM-Pause erst am 26. Januar. »So ein überragendes Jahr wollen wir auf auf keinen Fall mit einer Niederlage abschließen, sondern positiv in die Pause gehen. Es wird aber nicht einfach. Zum einen, weil Northeim eine starke Mannschaft ist, zum anderen, weil unsere Spieler körperlich und mental nach diesem Programm eine Pause brauchen«, betont Holtmann.

Gegen den Tabellensiebten aus Südniedersachsen (18:14 Punkte) erwartet er einen knappen Ausgang. Auch wenn die Northeimer zwei weitere Verletzte, darunter Leistungsträger Efthymios Iliopoulos, ankündigen. »Erstmal abwarten, da wird wohl auf die Tränendrüse gedrückt«, sagt der Spenger Trainer.

Nils Prüßner wieder dabei

Im Vergleich zur 26:30-Niederlage beim Tabellenführer HSG Krefeld ist Nils Prüßner wieder dabei. Bei Nils van Zütphen besteht die Hoffnung, dass er nach seiner Fußverletzung vor drei Wochen wieder dabei ist. Über seinen Einsatz wird erst nach dem Aufwärmen entschieden.

Die Spielweise des Northeimer HC bewertet Holtmann ähnlich wie bei seiner Mannschaft: etwas weniger Spielzüge und Auftakthandlungen, dafür geduldig auf den Punkt gespielt und abgeschlossen. »Sie haben einen sehr guten Rückraum und einen starken Kreisläufer«, sagt Holtmann.