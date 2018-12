Von Lars Krückemeyer

Der 34-Jährige gab die Komplimente gerne an die Kollegen weiter: »Das ist so wie ein Fisch im Aquarium. Der muss gefüttert werden, ich brauche Anspiele. Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft, wir haben in diesem Jahr sportlich dazugelernt, sind ein familiärer Verein und erfolgreich.«

Tesch profitierte von den Pässen der Rückraumachse Fabian Breuer, Filip Brezina und Nils Prüßner und wuchtete manche Bälle förmlich ins Tor. Es passte zur viel zitierten Ausgeglichenheit des TuS Spenge, dass das Anspiel zu Teschs entscheidendem 29:26 vom jüngsten Spenger Justus Aufderheide kam.

Dynamischer Breuer

Northeim erwies sich vor 800 Zuschauern auch ohne Stammtorwart Frederic Stammer sowie die Rückraumspieler Jannis Meyer und Efthymios Iliopoulos als hartnäckiger Gegner. Der Tabellensiebte versuchte es zu Beginn mit hohem Tempo und war lange gleichwertig. Wenn es beim TuS Spenge mal nicht über den Kreis klappte, traf Fabian Breuer mit Dynamik und Gewalt. Elf der 15 Treffer in der ersten Hälfte teilten sich Tesch und Breuer ­– bezeichnend, dass der Kreisläufer mit der Halbzeitsirene das 15:14 erzielte. Diese Führung hätte allerdings höher ausfallen müssen, doch beim Stand von 11:10 ließ Spenge drei Chancen in Überzahl aus.

Bis zur 37. Minute (20:19) blieb Northeim dran, rannte sich dann aber mehr und mehr in der Spenger 6:0-Abwehr fest, leistete sich ungenaue Pässe und spielte den Ball viel zu oft quer. Satte 13 Minuten blieben die Gäste ohne Tor, was nicht zuletzt auch an Teschs cleverem Abwehrspiel lag. Spenge zog auf 22:19 (39.) davon, verpasste aber die Vorentscheidung, weil René Wolff, Breuer und Aufderheide 100-prozentige Chancen nicht nutzten.

Nur noch 28:26

Trotzdem sah der TuS beim 25:19 (49.) wie der sichere Sieger aus, während dem NHC die Kraft ausging. Allerdings gaben die Gäste nie auf und brachten plötzlich Malte Wodarz in Stellung (vier Tore). Nun häuften sich beim TuS die Fehler im Angriff und 91 Sekunden vor dem Abpfiff hieß es nur noch 28:26. Doch dann sah Aufderheide den freien Tesch am Kreis und der machte den zehnten Saisonsieg perfekt.