Dynamisch: Fabian Breuer hat die Lücke in der Abwehr des Northeimer HC entdeckt und setzt zum Wurf an. Foto: Jens Göbel

Von Lars Krückemeyer

Spenge (WB). »Das hat doch keiner ernsthaft gedacht!« So richtig fassen konnte selbst der Vorsitzende Horst Brinkmann die 23:13-Punkte des Aufsteigers TuS Spenge noch nicht wirklich. Mit dem 29:26 gegen den Northeimer HC ging’s für den Handball-Drittligisten in die verdiente Pause.

Brinkmann sprach dem gesamten Trainerteam ein großes Lob aus. Der Verein hat längst Planungssicherheit, der Großteil des Kaders für die nächsten zwei Jahre steht. Lediglich Luca Werner, Marcel Ortjohann, Phil Holland und Fabian Breuer haben noch keinen neuen Vertrag unterschrieben. »Zwei haben aber schon zugesagt«, erklärte der Vorsitzende.

Eine 1a-Empfehlung

Breuer würden die Spenger Fans nach dessen starker Partie gegen Northeim sicher liebend gerne weiter im TuS-Trikot sehen. Acht Tore und gelungene Anspiele auf Kreisläufer Oliver Tesch waren 1a-Empfehlung für eine Verlängerung. »Ich probiere, meine Gegenspieler zu binden, und Olli erledigt den Rest mit seiner Klasse und Erfahrung im Eins-gegen-Eins«, brachte es der 22-Jährige auf eine einfache Formel.

Bis zum ersten Januar-Wochenende ruht beim TuS Spenge jetzt das Training. Mit dem Kreispokal-Wochenende am 5. und 6. Januar geht es wieder los, alle Spieler stehen dann allerdings nicht zur Verfügung. »Es war der Wunsch der Mannschaft, mitzuspielen«, betont Trainer Heiko Holtmann. Und mit Oberligist TSG A-H Bielefeld bekommt sie es gleich in der Vorrunde am 5. Januar im Herforder Friedrichs-Gymnasium mit einem starken Gegner zu tun.

Am 26. Januar geht’s weiter

Nach dem Kreispokal zieht Holtmann die Zügel wieder voll an. Viermal pro Woche wird dann für den zweiten Saisonteil trainiert, geplant ist ein Testspiel beim Zweitligisten TV Emsdetten. Aufgrund der Weltmeisterschaftspause geht es erst am 26. Januar bei der SG Menden weiter, danach kommt die Ahlener SG nach Spenge. Gerade gegen Ahlen dürfte der Tabellenvierte nach einer sehr unglücklichen Niederlage im Hinspiel besonders motiviert sein. »Ich will jetzt unbedingt da oben bleiben«, gibt sich Heiko Holtmann schon mal kämpferisch.

Einen besonderen Trainingsgast hatte der TuS Spenge in der vergangenen Woche. Martin Brezina, 17-jähriger Jugendnationalspieler aus Tschechien, besuchte seinen Bruder Filip und machte eine Einheit beim Drittligisten mit. Ehrensache, dass er sich auch den erfolgreichen Jahresabschluss anschaute.