Von Klaus Münstermann

Breuer studiert Sportwissenschaften an der Universität Bielefeld und pendelt jeden Tag zur DHB-Geschäftsstelle nach Dortmund. Dort ist er seit Anfang Oktober für sechs Monate in die Lehrgangsbetreuung und organisatorische Arbeit rund um die deutsche Nationalmannschaft eingebunden.

Handball-WM »die Krönung dieser Zeit«

Dass die Handball-Weltmeisterschaft im eigenen Land während seines Praktikums ausgetragen wird, ist Zufall. »Das ist aber sicherlich die Krönung dieser Zeit«, sagt Fabian Breuer.

Der DHB veranstaltet in Kooperation mit dem Dänischen Handballverband im WM-Vorrundenstandort München ein dreitägiges Trainersymposium, zu dem sich die internationale Elite eingefunden hat. Mitten drin Fabian Breuer. Zur Eröffnung am Dienstag war der 22-Jährige gemeinsam mit Justus Ueberholz, Rückraumspieler des Spenger Ligakonkurrenten Bergische Panther, für die Akkreditierung der 270 Teilnehmer aus der ganzen Welt zuständig.

Die waren nicht alle auf die sehr winterlichen Verhältnisse in München eingestellt. »Ein Teilnehmer aus Saudi-Arabien stand in kurzer Hose vor mir am Tresen«, zeigt sich Breuer amüsiert.

Den Handball-Stars ganz nah

»Ich habe zwar kein Vorbild, aber jemanden wie Staffan Olsson persönlich kennen zu lernen, war beeindruckend«, sagt Breuer. Der 54-jährige Schwede hat als Spieler mit dem THW Kiel alle möglichen Vereinstitel gewonnen und trainierte von 2008 bis 2016 gemeinsam mit Ola Lindgren die schwedische Nationalmannschaft.

Unter den Referenten zum Thema »Developing great handball players all over the world« (Großartige Handballer überall auf der Welt entwickeln) war auch Dagur Sigurdsson. Der Isländer führte die deutsche Mannschaft 2016 zu Bronze bei den Olympischen Spielen und ist derzeit Trainer der Japaner. Die starten am Freitag gegen Mazedonien in München in die Weltmeisterschaft. Am selben Tag folgen Island gegen Kroatien und Bahrein gegen Spanien. Die Symposiumsteilnehmer sind dazu eingeladen.

»Für sie bin ich als Ansprechpartner vor Ort. Ich werde aber sicherlich Zeit haben, den einen oder anderen Blick aufs Spielfeld werfen zu können«, freut sich Breuer, der Deutschland mit Unterstützung des Publikums das Erreichen des Halbfinals zutraut.

Auch Prokop getroffen

Den deutschen Trainer Christian Prokop hat Breuer bislang zweimal auf der DHB-Geschäftsstelle in Dortmund getroffen. »Ich finde, er hat eine gute Mannschaft zusammen gestellt. Auch wenn er für die Nichtberücksichtigung von Tobias Reichmann kritisiert wird.«

Prokop verfolge einen guten Plan und habe aus dem 9. Platz bei der EM 2018 gelernt. »Das sieht man seinen Ansprachen an«, sagt Breuer, der sich und seiner Freundin Karten für den 21. Januar in Köln gekauft hat. In der Domstadt tragen die Deutschen ihre drei Hauptrundenpartien aus – wenn sie in der Vorrundengruppe einen der ersten drei Plätze belegen. »Das sollte mindestens gelingen. Titelfavoriten sind für mich Frankreich, Norwegen und Dänemark«, sagt Fabian Breuer.