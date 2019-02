Spenge (WB/lak). Das Hinspiel gegen GWD Minden II war die bislang schwärzeste Stunde für den TuS Spenge seit dem Aufstieg in die 3. Handball-Liga. Beim 21:31 gab’s die bislang einzige richtige Klatsche. Und auch im Rückspiel am Samstag, 16. Februar, um 19 Uhr in der Sporthalle der Hauptschule Dankersen in der Olafstraße droht dem TuS Ungemach.