Spenge (lak). Der TuS Spenge und die Siebenmeter: Wenn es an der bisherigen Saison des Aufsteigers etwas zu kritisieren gibt, dann die Ausbeute von der Strafwurflinie.

Von 86 Versuchen waren nur 59 drin, das ergibt eine Erfolgsquote von 68 Prozent. »Das ist ein Problem. Leon Prüßner fehlt uns wegen seiner Verletzung als Stammwerfer. Und wenn man erst mal ein paar Siebenmeter verworfen hat, wird es auch zur Kopfsache«, sagt Heiko Holtmann, Trainer des Handball-Drittligisten.

Fünf Fehlversuche gegen Longerich

Auch beim jüngsten 25:25 bei GWD Minden II – aufgrund der Ausfälle eigentlich ein Erfolg – scheiterte der TuS dreimal aus sieben Metern. Weitere Punkte kostete diese Schwäche schon beim 25:25 beim Northeimer TV (zwei Fehlwürfe), bei der Ahlener SG (1), beim 25:25 gegen Schalksmühle (4) und beim 26:27 bei der SG Menden (3). Gleich fünf Fehlversuche waren es sogar gegen den Longericher SC (24:19).

Mit Phil Holland fiel in Minden ein weiterer Siebenmeterschütze wegen einer Gehirnerschütterung aus. Während seine Rückkehr im Verfolgerduell gegen den Tabellendritten Leichlinger TV fraglich ist, rechnet Heiko Holtmann fest mit dem Einsatz der grippegeschwächten René Wolff und Nils van Zütphen.

Schäpsmeier lobt

Wolffs Ausfall auf Rechtsaußen kompensierte Nils Prüßner, so dass der TuS in Minden im rechten Rückraum über weite Strecken mit Justus Aufderheide überbrückte. Lob für den unerwarteten Punktgewinn im gut besuchten Derby in Dankersen, der zudem die Mindener Siegesserie stoppte, gab es von GWD-Trainer Moritz Schäpsmeier: »Spenge hat eine sehr gute Truppe!« Die 21:31-Schmach aus dem Hinspiel hat der TuS Spenge somit vergessen gemacht.