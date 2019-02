Spenge (lak). Für den TuS Spenge gehen die Topspielwochen weiter: Nach dem 25:25 bei GWD Minden II bekommt es der Tabellenfünfte am Samstag mit dem Dritten TV Leichlingen zu tun, ehe es zum Zweiten SG Schalksmühle geht.

»Das Spiel wird eine echte Herausforderung«, sagt Spenges Trainer Heiko Holtmann - auch wenn Gästetrainer Lars Hepp seine Mannschaft in der »klaren Außenseiterrolle« sieht. Denn mit Spielmacher Valdas Novickis sowie den beiden Rückraumschützen Tim Menzlaff und Henning Padeken fallen drei Leistungsträger aus. Somit sei der Leichlinger 33:27-Sieg im Hinspiel nicht aussagekräftig.

Holtmann gibt auf derlei Understatement naturgemäß nicht viel, schließlich sind auch beim TuS Spenge nicht alle Spieler dabei. Außer dem Langzeitverletzten Leon Prüßner fehlt mit großer Wahrscheinlichkeit Nils van Zütphen, zudem werden Philipp Holtmann und Justus Aufderheide an die ambitionierte zweite Mannschaft für das Spiel in Lahde abgestellt. »Das machen wir jetzt immer so, wenn beide zeitgleich spielen und solange die zweite Mannschaft im Aufstiegsrennen ist«, sagt Holtmann.

Holland und Wolff kehren zurück – Breuers Einsatz fraglich

Im Vergleich zum Unentschieden in Minden ist Phil Holland auf jeden Fall wieder dabei, Holtmann rechnet auch mit der Rückkehr von Rechtsaußen René Wolff. Fraglich ist, wie fit Fabian Breuer aufgrund einer Muskelverhärtung in der Wade ist.

Klar, ist dass die Wechselmöglichkeiten der Spenger Gäste begrenzt sind. Beim mühsamen 33:30 gegen den Tabellenletzten MTV Großenheidorn kamen nur acht Feldspieler zum Einsatz. Der ehemalige Spenger Rechtsaußen David Kreckler wurde dabei zum Mittelmann umfunktioniert. »Der Gegner hat trotz der Ausfälle noch eine gute Qualität. Wir wollen auf jeden Fall das Tempo hochhalten«, sagt Holtmann.

Mit dem Ziel, sich vom Mittelfeld weiter ins obere Drittel abzusetzen, bieten die Spenger Spitzenspielwochen auch eine große Chance. In der Hinrunde holte der TuS gegen Minden, Leichlingen und Schalksmühle nur einen Punkt. Den hat er jetzt schon nach dem Gastspiel bei GWD II geholt. Insofern kann er nur gewinnen.