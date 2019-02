Von Lars Krückemeyer

Holtmann ließ zunächst die angeschlagenen Fabian Breuer und Nils van Zütphen draußen. Doch der Trainer des Drittligisten musste schneller wechseln als ihm lieb war. Und so zogen sich Breuer und van Zütphen ziemlich schnell die Trainingsjacke aus. Die Abwehr bekam das Leichlinger Spiel über den Kreis nicht unter Kontrolle, verursachte in den ersten 19 Minuten vier Siebenmeter und im Spenger Angriff häuften sich die Ballverluste.

Großes Glück für Spenge

Kurzfristig etwas besser wurde es nach einer Auszeit beim 7:9 in der 20. Minute. Breuer, Phil Holland und Oliver Tesch glichen fünf Minuten später erstmals seit dem 1:1 zum 10:10 wieder aus. Großes Glück dann für Spenge, dass Leichlingen bis zur Pause drei Gegenstöße verwarf (zweimal hielt Torwart Kevin Becker, einmal trafen die Gäste die Latte). Mit dem 11:13 zur Pause war der TuS also noch bestens bedient. Wer solche Chancen wie Leichlingen in dieser Phase auslässt, darf sich am Ende nicht beschweren.

Zur zweiten Hälfte tauschte Holtmann den Torwart (»Ein Bauchgefühl«) und Bastian Räber führte sich mit einem abgewehrten Siebenmeter hervorragend ein. Der Trainer versuchte es zudem ab der 36. Minute erstmals mit Nils Prüßner mit einem Linkshänder im rechten Rückraum. Doch eine Wende deutete sich nicht an, Holtmanns »Rückraum-Lotterie« ging weiter und Leichlingen setzte sich auf 18:14 (44.) und 19:15 (47.) deutlich ab.

Kampf und Willen konnte man dem TuS Spenge trotzdem nicht absprechen. Das sollte sich auszahlen. Oder lag es etwa daran, dass eine junge Spenger Anhängerin in einer Leichlinger Auszeit aufs Feld lief und den Spielball berührte? Wie dem auch sei: Die Gäste rannten sich nun in der Abwehr fest und traten mehrmals am Kreis über.

TuS versenkt Kempatrick

Selbst von einer Zeitstrafe wegen eines Wechselfehlers von van Zütphen und dem daraus resultierenden Ballverlust sowie einer weiteren Hinausstellung gegen Oliver Tesch 15 Sekunden später ließ sich der TuS nicht beeindrucken. Breuer drehte bei angezeigtem Zeitspiel bei einem Kempatrick nach Pass von Holland den Ball zum 19:19 ins Tor. »Ich hatte es dem Schiedsrichter vorher angekündigt, der wollte mir nicht glauben, dass wir einen Kempa probieren«, sagte Breuer grinsend.

Die ebenfalls ersatzgeschwächten Leichlinger bauten immer mehr ab, während Tesch, Gordon Gräfe und Breuer aus einem 19:20 ein 22:20 machten. Die letzte Aktion gehörte den Gästen mit einem zusätzlichen Feldspieler. Doch Christopher Gelbke traf nur die Latte. Ein besseres Ergebnis hatte der Leichlinger TV allerdings schon vorher verspielt. Und daher verdient verloren.