Nico Natale machte mit dem SC Vlotho vor einem Jahr kurzen Prozess mit der Konkurrenz bei den Stadtmeisterschaften. Der Stürmer spielt mittlerweile für den TuS Lohe. Der heimische Landesligist will am Sonntag wieder den Titel einfahren. Foto: Grohmann

Von Alexander Grohmann

Nur zwei Siege stehen für die Mannschaft von Holm Hebestreit in der Meisterschaft zu Buche, der Abstieg dürfte als Vorletzter kaum zu vermeiden sein. Da tut es gut, beim Budenzauber in die Rolle des haushohen Favoriten zu schlüpfen. Wie in den vergangenen Jahren will sich der Seriensieger auch diesmal wieder die Hallen-Krone aufsetzen – und zugleich eine kleine Portion verloren gegangenes Selbstvertrauen tanken.

Der SC Vlotho ist zugleich der Ausrichter des Turniers in der Rudolf-Kaiser-Halle, das um 13 Uhr mit der Partie zwischen dem C-Ligisten FC Arminia Vlotho und B-Ligist FC Exter startet. Das sechsköpfige Teilnehmerfeld komplettieren die C-Ligisten SC Vlotho III und FC Exter II sowie der SC Vlotho II (Kreisliga A). Die Spielzeit beträgt 15 Minuten, der Turniersieger wird im Modus »Jeder gegen Jeden« ermittelt. Bereits am Samstag richtet der SC Vlotho Turniere für Minikicker (10 Uhr) und E-Junioren aus. Am späten Nachmittag startet dann das interne Turnier des Vereins.

Höhepunkt sind aber die Stadtmeisterschaften. Der FC Exter geht die Aufgabe am Sonntag gelassen an. »Mein Fokus liegt ganz klar auf der Rückrunde in der Kreisliga B. Aber wir haben ein paar Jungs, die gerne in der Halle spielen. Und die sollen es dann auch machen«, sagt FCE-Coach Olaf Krüger, der zudem überlegt, dem Nachwuchs eine Chance zu geben. »Vielleicht nehme ich ein paar A-Jugendliche mit.« Erfreulich: FCE-Stammkeeper Tim Ziegerick steht wieder im Tor, nachdem sich eine Rückenverletzung zum Glück nur als Blockade und nicht als befürchteter Bandscheibenvorfall entpuppt hatte.

Platz eins scheint bereits im Vorfeld an den SC Vlotho vergeben. Die größte Gefahr droht den Landesliga-Kickern aus den eigenen Reihen. Denn die SCV-Reserve verfügt über technisch versierte Akteure wie Till Schröer und Isi Kahraman und ist heiß auf die Halle! »Ich habe elf Leute nominiert. Der Spaß steht im Vordergrund, aber man soll sehen, dass wir A-Ligist sind. Diesen Anspruch haben wir«, sagt Trainer Olaf Brodziak, der selbst begeisterter Hallenfußballer ist.

Seine Teilnahme am internen Turnier am Samstag musste der Ü40-Kicker, der mit dem BSV West 2018 die Bielefelder Stadtmeisterschaft gewann, schweren Herzens absagen. »Mir wurden Freitag zwei Weisheitszähne gezogen«, sagt Brodziak. Am Sonntag will er mit seinen Fußballern auch der ersten Mannschaft Zahnschmerzen bereiten. Zum direkten Duell kommt es um 15.15 Uhr.

Spielplan: 13.00 Arminia Vlotho - FC Exter, 13.15 SC Vlotho III - SC Vlotho II, 13.30 FC Exter II - SC Vlotho II, 13.45 Vlotho III - Arminia, 14.00 Exter I - Vlotho II, 14.15 Vlotho I - Exter II, 14.30 Vlotho II - Vlotho III, 14.45 Arminia - Vlotho III, 15.00 Exter II - Exter I, 15.15 Vlotho II - Vlotho I, 15.30 Exter I - Vlotho III, 15.45 Exter II - Arminia, 16.00 Exter I - Vlotho I, 16.15 Vlotho II - Arminia, 16.30 Vlotho III - Exter II.