Von Alexander Grohmann

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Das hat sich wohl auch Leo Lammert gedacht. Der Vorsitzende und Sportliche Leiter macht auf dem Winterberg nun schon zum zweiten Mal Volker Braunsdorf zum Trainer der ersten Mannschaft. Bereits in der vergangenen Saison hatte »Brauni« die Mannschaft nach der Trennung von Frank Schwöppe trainiert und nach einer überragenden Rückrunde zum Klassenerhalt geführt.

»Das ist eine interessante Aufgabe, auf die ich mich freue. Ich denke, das wird ganz gut funktionieren«, sagt der 58-Jährige, dem seit jeher ein guter Draht zu den Spielern nachgesagt wird. Nachdem die Hinrunde nicht nur von Misserfolgen, sondern auch Dissonanzen im Team überschattet war, will Braunsdorf hier ansetzen: »Wir werden wieder enger zusammenrücken und ein richtig geiles Team haben, das Bock hat, gemeinsam Fußball zu spielen«, verspricht der Kumpel-Typ, der seit 2015 beim SC Vlotho ist.

Hannes Stegen wird neuer Co-Trainer

Bis zum Saisonende steht aber noch Holm Hebestreit in der Verantwortung. Der Coach hatte sich kurz vor Weihnachten mit dem Verein auf das Ende der Zusammenarbeit im Sommer verständigt. Bis dahin bleibt erst einmal alles beim Alten. Eine Überraschung hat die interne Trainer-Lösung zu bieten: Kapitän Hannes Stegen steigt im Sommer zum Co-Trainer von Braunsdorf auf.

»Dass mir jemand zur Seite gestellt wird, war auch eine Voraussetzung von mir, die Aufgabe zu übernehmen«, sagt Braunsdorf, der Stegen für die optimale Ergänzung hält: »Hannes ist mir spontan eingefallen. Er ist absolut zuverlässig und verfügt über die nötige Erfahrung. Er hat jetzt ja auch schon einige Trainer kennengelernt«, schätzt er den 26-jährigen Führungsspieler.

Nach der Weichenstellung wird beim Kellerkind nun am Kader gefeilt. »Wir wissen, wen wir behalten wollen und gucken jetzt, wo wir uns verstärken müssen«, so Braunsdorf, der die laufende Saison trotz des Riesen-Rückstands aufs rettende Ufer nicht abschenkt. »Noch spielen wir in der Landesliga und wollen ein paar Pünktchen holen. Über sportliche Ziele für nächste Saison sprechen wir später«, so der Ex-Keeper.