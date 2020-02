Von Jürgen Drüke

Sechs Athleten des TuS Ovenhausen und der Non-Stop-Ultra Brakel laufen erfolgreich im Bergwerk Fotostrecke

Foto: TuS Ovenhausen

„Am Ende, als wir die Herausforderung gemeistert hatten, waren wir alle froh. Leider hat sich allerdings Lukas Grüner verletzt“, berichtet „Bergmann“ Risse. Der Merkerser Halbmarathon (22,75 Kilometer) galt für die Sechs als erste echte Nagelprobe des Jahres und Vorbereitung auf den Hermannslauf. Das Erlebnisbergwerk Merkers ist ein Schaubergwerk im Ortsteil Merkers der Krayenberggemeinde im westthüringischen Wartburgkreis. „Für uns alle war es ein ganz besonderer Tag“, betont Risse.

Per Seilfahrt nach unten

Um 9 Uhr morgens wurden die Läufer per Seilfahrt nach unten gebracht – 550 Meter im Förderschacht in 90 Sekunden nach unten. Bereits in den engen Fahrkörben, mit denen früher die Kumpel unter Tage gefahren seien, hätten alle ein beklemmendes Gefühl davon bekommen, was sie unten in den Gängen erwarten würde. Unten angekommen, wurden die Läufer auf LKW verteilt. Diese fuhren schnell durch die engen und niedrigen Gänge. „An der Erdoberfläche ahnt man noch nichts von der Enge unter Tage“, so Risse. Die Athleten kamen im „Großbunker“ an. Hier gab es Kaffee, Kuchen und Musik. Kurz vor dem Start des Rennens über zehn Kilometer faszinierte eine mitreißende Lasershow. Mit dem Steigerlied wurden die Läufer um 10 Uhr auf die Distanz von zehn Kilometern geschickt. Stefan Risse bewältigte die Strecke mit gut 160 Höhenmetern in 1:00:31 Stunden. Es war sein erster „10er“ nach gut vier Monaten Zwangspause. Um 11 Uhr starteten die Halbmarathonis. Eine Runde betrug 3,25 Kilometer. Sieben Runden standen auf dem Plan. 55 Höhenmeter mussten bewältigt werden.

Grüner verletzt

„Glück auf“ war allerdings für den Brakeler Lukas Grüner nicht angesagt, denn er stürzte und verletzte sich. Unmittelbar nach dem Start folgte der längste und steilste Anstieg. „Überraschend für alle Teilnehmer war, dass es ausschließlich nach oben oder nach unten ging. Richtig flache Abschnitte gab es kaum. Grob gefühlt liefen wir in einer Acht. Auf der Strecke gab es eine Begegnungsstelle“, sprach Risse von der „unheimlichen Enge“ unter Tage. Die immer wieder intensiven und kurzen Steigungen hätten die Kräfte geraubt. Dreimal sei es sehr steil bergab gegangen, so dass an ein gemütliches Rollenlassen nicht zu denken gewesen wäre. Bis zu 15 Prozent Gefälle habe es gegeben. Zusätzlich habe der glänzende Boden, der optisch an Glatteis erinnert habe, irritiert. „Wer sich traute, Gas zu geben, der besaß genügend Halt“, blickte Risse zurück. Gefährlicher sei der Salzstaub auf dem Boden gewesen. „Zu unserer Sicherheit waren Helm und Lampe vorgeschrieben.“ Der größte Teil der Strecke war ausreichend beleuchtet. Allerdings hätte nicht jede Ecke ausgeleuchtet werden können. Bereits nach der ersten Runde sei klar gewesen, dass es kein langsamer Trainingslauf würde. Das Wettkampffieber habe alle gepackt. Physisch und psychisch seien die Läufer in einen Tunnel abgetaucht. Max Pytlik musste nach der zweiten Runde aufgeben – er war das Rennen zu schnell angegangen. Markus Spieker war nach 1:54:03 Stunden im Ziel. Timo Fischer benötigte 1:58:56 Stunden und Christoph Klocke 2:55:55. Am Ende waren sie alle stolz, dabei gewesen zu sein. „Diesen Tag unter der Erde werden wir alle nicht vergessen. Es ist uns deutlich geworden, welche Höchstleistungen die Bergleute hier vollbracht haben,“ sprach Stefan Risse vom „größten Respekt“. Tief unter den grünen Hügeln der Rhön sind sechs Athleten aus dem Kreis Höxter in einer faszinierenden Kristallgrotte an ihre Grenzen gegangen.