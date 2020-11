Freudentränen bei der Siegerehrung

Die 25-Jährige fährt seit 2014 Marathon- und Crosscountry-Rennen mit dem Mountainbike. 2016 ging sie erstmals als Lizenzfahrerin für die Bad Bikers Wernigerode auf die Strecke. Dann bremste die Dalhausenerin das Pfeiffersche Drüsenfieber zum ersten Mal aus.

Vom Laufsport aufs Rad

Evelyn Behre war eigentlich Läuferin und die fünf Kilometer ihre Lieblingsstrecke. Nach einer Knieverletzung 2013 war Laufen zunächst nicht mehr möglich. Trainingskollegin Gabi Menke, ebenfalls aus Dalhausen und inzwischen Quadrathon-Weltmeisterin der AK Master 50, hob Evelyn Behre sprichwörtlich in den Fahrradsattel.

„Fahren wir halt Rad, hat Gabi zu mir gesagt“, erinnert sich Evelyn Behre. Der Spaß auf zwei Rädern war sofort da. Mit einem einfachen Mountainbike nahm sie am „Race to sky“ in Boffzen teil und gewann. 2014 war sie bei der Rennserie „Challenge for MTB“, in Boffzen, Dassel, Kollerbeck, Bad Driburg und Rinteln am Start. Von neun Rennen, Marathon und Crosscountry, gewann sie drei und kam fünfmal auf Rang zwei, einmal auf Platz vier. Da es so gut lief, investierte sie in ein etwas besseres Rad und schloss sich dem MTB-Eulenexpress des RSC Wanderlust Peine an. Nach 15 absolvierten Rennen, standen in der Altersklasse U23 elf Siege auf dem Konto, achtmal war es auch der erste Rang im Gesamtklassement. Daran gemessen scheint Rang acht beim Rocky-Mountain-Bike-Marathon in Willingen, einem Bikespektakel mit über 2000 teils internationalen Teilnehmern, eine schlechte Platzierung. Aber hier war eine ganz andere Konkurrenz am Start und genau diese Herausforderung suchte die junge Sportlerin. So lag es nah, ins Lizenzfahrerlager zu wechseln. Dazu wurde sie 2016 Mitglied der Bad Bikers Wernigerode und gewann gleich das Warm-Up-Rennen in Hellental. Nach starken Platzierungen bei weiteren Rennen erkrankte die damals 21-Jährige am Pfeifferschen Drüsenfieber. An Sport war zunächst nicht mehr zu denken.

Umbrüche

Nach dem Abitur absolvierte Evelyn Behre den Bundesfreiwilligendienst bei der Landschaftsstation des Kreises Höxter und begann ein Studium der Veterinärmedizin in München. „Das war immer mein Traumberuf. Aber die Theorie lag mir gar nicht“, erinnert sich die Dalhausenerin. Zurück im Kreis Höxter nahm sie ein Studium der Landschaftsarchitektur und Umweltplanung an der TH OWL in Höxter auf. Der Beginn dieses Studiums und der Genesungsprozess ließen den Sport hinten anstehen.

Erst der 1. Weserbergland Triathlon in Godelheim war für die ehemalige Läuferin und Radlerin ein schöner Auftakt, wieder an Radrennen zu denken. Platz fünf im Gesamtklassement und Platz zwei in ihrer Altersklasse waren ein Erfolg. „Nach dem Triathlon war mir klar, ich will wieder Rennen fahren und ich will besser werden“, so die ambitionierte Sportlerin. Sie ging eine Kooperation mit Mauers Baikschopp in Kassel ein, fuhr für die Bad Bikers und auch für das Mauers-Team. Von 13 Rennen 2019 gewann sie sieben. Zeit, über eine Lizenz nachzudenken, aber auch über einen Trainer.

Motivator Redeker

Bisher hatte sich Evelyn Behre selbst ihre Trainingspläne erstellt, merkte aber, dass es besser ist, einen erfahrenen Coach an ihrer Seite zu haben. „Dann kann ich mich nur auf die Vorgaben konzentrieren und trainiere auch nicht zu viel“, sagt die junge Frau. Mit dem Vereinskollegen Jörg Redeker aus Rösebeck war sie sich schnell einig, das er genau der richtige Motivator sein würde.

Im September brach bei ihr erneut das Pfeiffersche Drüsenfieber aus. „Mein Arzt wusste Anfang dieses Jahres noch nicht, ob ich wieder Rennen fahren könne.“ Das war erst einmal ein bittere Pille für die Mountainbikerin. Doch sie überstand die Krankheitsphase und durfte

und durfte ins Training einsteigen. Für Anfang Mai waren die ersten Rennen als Übungsfahrten angedacht. Dann kam Corona und es wurde nichts daraus.

Erfolge 2020

Im August sollte sie sich endlich selbst belohnen: Beim Rothaus-Bike-Giro fuhr Evelyn Behre zum ersten Mal vier Etappen an vier Tagen. Am ersten Tag holte sie sich das Leader-Trikot. In der Einführungsrunde über 21,8 Kilometer bei 560 Höhenmetern war sie Erste geworden. Tag zwei ging über 65,8 Kilometer bei 2050 Höhenmetern, sie wurde Dritte. Am dritten Tag standen 74,9 Kilometer bei 1920 Höhenmeter an und ihr gelang Rang zwei. Am vierten Tag benötigte sie für die 66,1 Kilometer (1390 HM) 3:10:25 Stunden, das war wieder Platz eins und der Sieg in der Gesamtwertung. Das Leader-Trikot war ihres.

Eine Woche später gewann sie die 42-Kilometer Marathonstrecke in Schierke (Harz), der Hausstrecke ihres Vereins und wurde Landesverbandsmeisterin. Dann ging es zum XCO-Rennen des RSC Waltershausen-Gotha mit der Tageslizenz an den Start und als Erste durch das Ziel. Damit wurde sie Mitteldeutsche Meisterin im Cross-Country. In ihrer Altersklasse auf Rang eins und im Gesamtklassement auf Platz drei fuhr Evelyn Behre auf der 55,4-Kilometer-Kurzstrecke in Dünsburg im Biebertal/Hessen. Zum Abschluss dieses kurzen Rennjahres gewann sie die Damen-Fun-Klasse beim XCO-Rennen in Gmünden.

Ihr Heimatort bietet gleich einige Höhenmeter, dass nutzt Evelyn Behre bei ihren Trainingsfahrten. Jetzt konzentriert sie sich auf ihre Masterarbeit und wird ab Dezember intensiv mit Trainer Jörg Redeker an der Vorbereitung für 2021, ihr nächstes Lizenzjahr, arbeiten. „Darauf freue ich mich berets sehr.“ Am liebsten natürlich ganz ohne Virus.