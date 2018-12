Von Melanie Müller

Kreis Höxter (WB). Die Weste ist nicht mehr weiß: Im siebten Saisonspiel kassieren die Bezirksliga-Volleyballerinnen des SV Dringenberg die erste Niederlage. In der Bezirksliga der Herren festigt der Warburger SV mit einem 3:0-Derbysieg über den TuS Willebadessen den zweiten Platz.

Bezirksliga-Herren: TuS Willebadessen – Warburger SV 0:3 (17:25, 14:25, 22:25). Richtungsweisender Erfolg für Warburg. Aus Sicht der Verlierer und speziell von TuS-Spieler Thomas Richert liest sich das wie folgt: »Bei uns lief wenig zusammen. Das Annahmespiel war durchweg schlecht.« Dabei lagen die Willebadessener in der Endphase des dritten Satzes sogar mit drei Punkten (22:19) vorne. Nach der Winterpause geht es für beide Mannschaften am Samstag, 19. Januar, in Kachtenhausen weiter: Zunächst spielt der WSV ab 15 Uhr gegen Lage. Anschließend trifft Willebadessen auf Kachtenhausen.

Spannung pur

Bezirksliga-Damen: SV Höxter – TSV Leopoldstal 3:1 (22:25, 25:22, 25:23, 25:13). Spannung zwischen den beiden Verfolgern. Am Ende war es aus Sicht des SVH eine Zitterpartie. »Das Spiel war ausgeglichen und hat uns irre viel Spaß gemacht«, hob SVH-Spielführerin Linda Bahr hervor. Es war in den ersten drei Sätzen ein ständiges Hin und Her. Im vierten Durchgang bewies die Mannschaft von Jens Ziller den längeren Atem und holte sich letztlich verdient den Sieg. Der SVH überwintert auf Tabellenrang vier und trifft Samstag, 19. Januar, auf Tabellenvize SC GW Paderborn II.

Starker Verfolger

SV Dringenberg I – SC GW Paderborn II 2:3 (26:23, 28:26, 23:25, 23:25, 10:15). Nach sechs Siegen in Folge müssen die Dringenbergerinnen im verflixten siebten Saisonspiel die erste Niederlage gegen den unmittelbaren Verfolger hinnehmen. Dabei startete der SVD mit zwei knapp gewonnen Auftaktsätzen gut und steuerte auf der Siegerstraße. Danach waren die Paderbornerinnen an der Reihe und siegten ebenfalls zweimal knapp. Im Tie-Break musste die Entscheidung fallen. Hier setzte sich der Tabellenzweite durch und verkürzte den Abstand auf den SVD auf zwei Punkte. Gegen den Tabellensechsten TSV Leopoldstal bestreiten die Burgfrauen Samstag, 19. Januar, ihr erstes Spiel im neuen Jahr. Die Mannschaft von Trainer Benedikt Speer strebt nach dem siebten Sieg im achten Spiel und damit einem optimalen Start im neuen Jahr.

Bezirksklasse-Damen: SVD Dringenberg II – TV Jahn Bad Lippspringe 0:3 (10:25, 17:25, 22:25). Glatte Niederlage der Reserve des SV Dringenberg. Der Vorletzte bot dem Tabellenzweiten im dritten Satz Paroli, allerdings reichten die Kraftanstrengungen auch hier nicht für den Satzerfolg. »Das war unsere bis dato schwächste Saisonleistung«, stellte Trainer Tobias Vogt fest und ging dabei in die Details: »Im ersten Satz war die Kommunikation schlecht. Zudem hat das Annahmespiel nicht funktioniert.« Im zweiten Satz kämpften sich die Dringenbergerinnen wieder heran, allerdings sei der Leistungsunterschied weiterhin zu groß gewesen. Danach gab es einige Umstellungen, der SVD II entwickelte mehr Druck. Es sollte gegen einen konzentriert und nie nachlassenden Gegner trotzdem nicht reichen.

»Die Mannschaft hat wie in den vergangenen Spielen phasenweise gut mitgehalten. Der Aufwärtstrend ist da. Die Mannschaft ist durchaus in der Lage, im ersten Spiel des neuen Jahres gegen Sande etwas holen und wird schon sehr bald die rote Laterne abgeben«, ist Vogt überzeugt. Die erste Partie des neuen Jahres gegen den SV BW Sande IV wird Samstag, 19. Januar, ausgetragen. Aus den bisherigen fünf Spielen hat der SVD II nur einen Punkt geholt.